Нацвалюта укрепляется: доллар снижается второй день подряд
Курс доллара снова немного снизился — итоги торгов на KASE за 11 апреля.
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
80Фото: Unsplash
По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 11 апреля 2025 года, курс доллара США вновь немного снизился, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара составил 514,94 тенге, что на 0,36 тенге ниже предыдущего показателя.
Курс российского рубля, напротив, вырос до 6,11 тенге (+0,10).
Курс китайского юаня также продемонстрировал рост и составил 70,23 тенге (+0,07).
Утром доллар продавали в обменниках от 516 до 521 тенге.
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