- 350 кг лекарств пытались нелегально завести в Казахстан из Индии 10:56 51
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 153
- Семь из десяти интернет-мошенников в Казахстане уходят от наказания 10:30 152
- Нацпроект по развитию предпринимательства помог трудоустроиться 152 тыс. казахстанцев 10:11 294
- На 80% за месяц вырос объём маркированной обуви в Казахстане 09:47 253
- Преступную схему в ТОО "Богатырь Көмір" организовали руководители среднего звена 09:33 396
- В Усть-Каменогорске намерены реанимировать завод "Азия Авто" 09:16 344
- ООН выпустила фильм о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане 08:56 323
- "Красотка": Елена Рыбакина привела в восторг фанатов, приехав в Астану 08:42 609
- Правительство обязало "Самрук-Казына" перечислять не менее 7% от прибыли в "Қазақстан халқына" 08:15 313
- Власти Японии объявили эвакуацию из-за запуска ракеты КНДР 07:45 362
- Жительницу ВКО арестовали за мат в больнице 07:25 415
- Эксперимент по имитации полёта в космос запустили в Астане 06:33 512
- 2GIS начинает тестирование сервиса на казахском языке 05:44 429
- Подозреваемого в мошенничестве с визами в США установили в Алматы 04:53 495
- Протез ноги для 12-летнего алматинца приобрёл фонд "Қазақстан халқына" 03:18 431
- Китай готов построить логистический парк и сухопутный порт в Алматинской области 02:31 531
- Возобновляется курсирование поезда Алматы — Саратов 01:09 630
- Провайдеров в РК будут наказывать за расхождение заявленной и фактической скорости интернета 00:20 504
- В спецЦОНе Костаная приостановили приём экзамена на получение водительских прав 12.04.2023 730
- Казахстан выиграл третью золотую медаль на чемпионате Азии по борьбе 12.04.2023 617
- Управляющий делами президента встретился с коллективами подведомственных предпрятий 12.04.2023 704
- Новый план развития машиностроения разрабатывают в Казахстане 12.04.2023 549
- Преступная группа “экзаменовала” будущих водителей в Костанае 12.04.2023 554
- Первый в истории рейс из Шымкента в Дели откроют в мае 12.04.2023 735
- Медики отравились на ауызашаре в Актау 12.04.2023 572
- Приказ Минэнерго о предельных розничных ценах на топливо вступил в силу в Казахстане 12.04.2023 566
- Передачу осуждённых граждан Казахстана обсудили в Пекине 12.04.2023 713
- Ноу-хау костанайского школьника по утилизации сигаретных фильтров оценили за рубежом 12.04.2023 1024
- Схрон с боеприпасами обнаружили у военного полигона в области Жетысу 12.04.2023 570
- Скандальная больница в Щучинске: пациент обвинил врачей в ампутации ноги 12.04.2023 2454
- В Минобороны прокомментировали пуск ракеты из России в сторону Казахстана 12.04.2023 704
- Снегопад, метель и гололёд прогнозируют синоптики в Астане 12.04.2023 589
- Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника 12.04.2023 677
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 862
- Более 40 тысяч фермеров пострадают от безответственного решения Минсельхоза - депутат о Gosagro.kz 12.04.2023 749
- Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова 12.04.2023 615
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 741
- Мухтара Тайжана арестовали в Алматы 12.04.2023 1752
- Что ожидают казахстанские учёные от Нацсовета по науке и технологиям, рассказала профессор 12.04.2023 580
- Обезглавленное тело женщины нашли в Алматы 12.04.2023 1969
- О развитии отечественной и мировой науки рассказал казахстанский учёный из Парижа 12.04.2023 588
- Снежные барсы попали в фотоловушку в Алматинской области 12.04.2023 895
- Каждый третий брак в Казахстане заканчивается разводом 12.04.2023 577
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 893
- Учебный центр "КаздорНИИ" перешел на современные бизнес-процессы 12.04.2023 538
- Масштабный ремонт дорог проведут в Усть-Каменогорске 12.04.2023 710
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 808
- В честь Аскара Забикулина назовут пожарную часть в Астане 12.04.2023 576
- Токаев предложил обратить внимание на академиков, не имеющих отношения к науке 12.04.2023 607
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 935
- Псевдоучёные рассматривают госфинансирование науки как "бесплатную кормушку" — Токаев 12.04.2023 765
- Более 500 млн тенге привлекли ученые в ходе презентации проектов в Астане 12.04.2023 769
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 738
- Заменить АСП на единое детское пособие предлагают в мажилисе 12.04.2023 643
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 559
- Касым-Жомарт Токаев высказался об искусственном интеллекте 12.04.2023 602
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 820
- Зарплата спортивных судей выросла на 62,5% в Казахстане 12.04.2023 579
- Как устроена система грантового финансирования науки в Казахстане 12.04.2023 588
- Мемориальную доску установили погибшему пожарному из Астаны Аскару Забикулину 12.04.2023 628
- "Это системная проблема" — Перуашев о причинах недовольства митингующих нефтяников 12.04.2023 835
- Золотовалютные резервы Казахстана выросли до 36,1 млрд долларов 12.04.2023 637
- Даты последнего звонка и экзаменов в школах назвали в Минпросвещения 12.04.2023 848
- Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть 12.04.2023 615
- Разрешить продажу почек для трансплантации предложили в мажилисе 12.04.2023 907
- "Эпоха дешевых энергоносителей в Казахстане закончилась": Олжас Байдильдинов о ценах на бензин 12.04.2023 664
- Видеонаблюдение разрешили вести в медкабинетах забора крови 12.04.2023 601
- 5G устарел: проект казахстанского учёного обещает "революцию" в системе беспроводной связи 12.04.2023 772
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1102
- Председатель Совета молодых учёных Казахстана рассказал о помощи государства и центре биотехнологий 12.04.2023 868
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 907
- Электронные медицинские книжки появятся в Казахстане 12.04.2023 758
- Не считаю своих детей виновными - Жигули Дайрабаев прокомментировал приговор сыновьям 12.04.2023 907
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 750
- "Полиция действовала в рамках закона" – Генпрокуратура 12.04.2023 658
- Сбежавший Серик Кудебаев улетел в Стамбул – Генпрокуратура 12.04.2023 875
- В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка 12.04.2023 730
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 855
- Похороны в Казахстане подорожали на 25% 12.04.2023 680
Нацпроект по развитию предпринимательства помог трудоустроиться 152 тыс. казахстанцев
На 1 апреля в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы мерами содействия занятости охвачены 222,5 тысячи человек. 152,2 тысячи граждан были трудоустроены, из них 48,8 тысячи получили постоянную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения.
На субсидируемые рабочие места трудоустроены 103,4 тысячи человек, из них: на социальные рабочие места — 12,1 тысяча; на молодёжную практику — 5,8 тысяча; на общественные работы — 76 тысяча; по проектам "Первое рабочее место" — 2,1 тысяча, "Контракт поколений" — 66 человек, "Серебряный возраст" – 7,4 тысячи человек.
Онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда охвачены 14 тысяч безработных, из них 12,4 тысячи завершили обучение.
Также обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" охвачено 53,6 тысяч человек, из них завершили и получили сертификаты 39,6 тысячи человек.
Кроме того, в целях выбора сферы деятельности 40,9 тысячи человек прошли социальную профориентацию.
-
Trend news
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 860
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 740
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 892
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 805
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 904
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 747
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 855
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1173
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 965
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1126
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1083
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 907
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 906
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1081
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1495
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 921
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 853
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 9845
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1053
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1128
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1069
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1561
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1423
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2368
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1675
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1584
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4878
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2911
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1210
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1389
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1162
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1102
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6005
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1029
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1125
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1471
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1415
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2091
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1094
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1356
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1383
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2212
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7772
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9443
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1839
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1424
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1596
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1401
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3607
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1335
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1530
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2080
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1575
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1575
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1555
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26778
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2603
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1630
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1796
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1422
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2205
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13564
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19648
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2297
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1782
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15556
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2471
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1993
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13179
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1703
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2209
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1864
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2159
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1993
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2655
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1904
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3765
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7505
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1773
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 20387
-
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 10:46 125
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 934
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 738
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 558
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 820
- Создатель вакцины QazVac возглавила Национальную академию наук Казахстана 12.04.2023 1100
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 938
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 919
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 966
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 978
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 905
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 857
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 974
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 953
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 896
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 898
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1037
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 853
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1272
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1140
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1100
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1462
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1286
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1002
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1091
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1117
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1156
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1277
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1385
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1366
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1525
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1486
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1316
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1294
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1536
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1292
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1382
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1176
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1494
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1578
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1602
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1488
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1302
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1701
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1451
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1267
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1462
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3452
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1853
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1507
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1613
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1792
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1548
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1677
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1819
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1837
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1708
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1590
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1829
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1834
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2006
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2152
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1881
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1933
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2081
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2930
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1821
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2174
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2249
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2449
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2216
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3109
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2951
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2697
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2640
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2949
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3095
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2625
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 3173
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2803