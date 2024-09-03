Нацпроект по модернизации энергетики требует свыше 10 трлн тенге

На реализацию национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов необходимо свыше 10 трлн тенге инвестиций. Об этом на заседании правительства сообщил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, передает BaigeNews.kz.

Инвестиции планируется привлекать из четырех основных источников: отечественные и международные финансовые институты, банки второго уровня, средства государственного бюджета и Национального фонда, а также капитал акционеров и собственников бизнеса.

"Согласно предварительным оценкам, для реализации национального проекта требуется более 10 трлн тенге. Эти средства мы предлагаем привлечь из четырех источников финансирования," - отметил Бозумбаев.

Для повышения инвестиционной привлекательности проекта предусмотрены изменения в тарифную методологию. Будет предложено принять правительственные и ведомственные акты, которые обеспечат финансовым институтам и инвесторам необходимые уровни тарифов, а также гарантии возврата инвестиций и займов.

По словам Бозумбаева, средний износ оборудования на 55 энергопроизводящих предприятиях составляет 56 процентов. Для модернизации и строительства новых генерирующих мощностей нужно около 2,3 трлн тенге. Это позволит снизить износ станций на 25 процентов.

Одним из инструментов возврата инвестиций является предложение о заключении трехстороннего соглашения между заемщиком, финансовым институтом и регулирующим органом.

Также тарифы для каждого субъекта естественной монополии будут рассчитываться с учетом поручения Главы государства, касающегося недопущения необоснованного роста цен для потребителей.

До конца года планруется масштабировать утвержденные социальные нормы потребления коммунальных услуг по видам источников.