Нацпарки, памятные даты и культурное наследие: Ерлан Карин об итогах года Нацкомиссии по делам ЮНЕСКО

оссекретарь РК Ерлан Карин в своём Telegram-канале поделился итогами года работы Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2023 году активизировалась деятельность Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. В частности, Кластерное бюро ЮНЕСКО в Алматы преобразовано в Региональный многосекторальный офис Организации и покрывает 7 стран региона – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Иран. В Париже открылось Постоянное представительство нашей страны при ЮНЕСКО. В рамках клубного движения ЮНЕСКО Казахстан впервые избран Президентом Всемирной Федерации клубов и ассоциаций ЮНЕСКО", — написал Ерлан Карин.

Он отметил, что важным достижением уходящего года также стало избрание Казахстана в Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, где наша страна будет принимать решения по включению заявок в список ЮНЕСКО.

"Национальный парк Алтын-Эмель и заповедник Барсакельмес включены в Список всемирного наследия, как часть транснациональной номинации "Холодные зимние пустыни Турана". В Календарь памятных дат ЮНЕСКО на 2024-2025 годы вошли 100-летие со дня рождения писателя Б.Сокпакбаева, композитора Н.Тлендиева, а также совместная заявка о праздновании 950-летия первого энциклопедического словаря тюркских языков "Дивани лугат ат-Турк" Махмуда аль-Кашгари. По инициативе Казахстана одобрена резолюция о провозглашении 20 мая – Всемирным днём метрологии. Также в 2023 году по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялся визит Генерального директора ЮНЕСКО О.Азуле в Казахстан. В ходе данного визита О.Азуле помимо Астаны, посетила Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави в Туркестане, где ознакомилась с информацией о принимаемых казахстанской стороной мерах по сохранению историко-культурного наследия", — жобавил госсекретарь РК.

Он заявил, что в 2024 году Нацкомиссия продолжит активно заниматься вопросами защиты казахстанского наследия по всем направления мандата ЮНЕСКО – образования, науки, культуры, информации и коммуникаций.