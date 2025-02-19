В 2024 году национальные парки Казахстана посетили 2,8 миллиона человек. Это на 18 процентов больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz.

В Минтуризма отметили, что рост показателей подтверждает растущий интерес к экотуризму и свидетельствует о высокой привлекательности природных достопримечательностей страны.

"Наибольшей популярностью среди туристов традиционно пользуются национальные парки Алматинской группы: Иле-Алатауский, Чарынский, Алтын-Эмель и озера Кольсай. Для удобства туристов в Казахстане функционирует 16 визит-центров, восемь из которых расположены непосредственно на территории национальных парков. Эти объекты помогают посетителям глубже ознакомиться с природным наследием страны и обеспечивают комфортные условия для путешеёт интересственников", - отметили в ведомстве.

Развитие экотуризма, включая строительство визит-центров и глэмпингов, не только расширяет возможности для путешественников, но и способствует сохранению природной красоты национальных парков Казахстана.