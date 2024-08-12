Нацпарк "Бурабай" празднует День рождения

Национальный природный парк "Бурабай" празднует День рождения. Исполнилось 24 года с момента его основания, передаёт BaigeNews.kz.

За почти четверть века работы нацпарк добился значительных результатов в сохранении и восстановлении природы. Его площадь увеличена с 83 510 гектаров почти на 55% и составляет теперь 129 484,88 гектара. Это позволило расширить охранную зону уникальных экосистем и увеличить ареал обитания более 15 видов диких животных. Их популяция выросла более чем в пять раз. Рост численности демонстрируют более 15 видов млекопитающих, в том числе асканийский олень, косуля сибирская, кабаны и другие животные. Данный факт свидетельствует о благоприятных условиях их обитания и размножения.

Ещё один значимый результат работы коллектива нацпарка: за 24 года посажено более 10 миллионов сеянцев сосны и берёзы на общей площади почти в 1 400 гектаров. Усилия по лесовосстановлению привели к увеличению лесных площадей на 6,2%.

Для максимального сохранения этой красоты и биоразнообразия в 2020 году ГНПП первым в стране внедрил смарт-систему раннего обнаружения возгораний. Инновационная технология позволила значительно повысить оперативность реагирования на пожары. Благодаря ей удалось в десятки раз сократить площадь пожаров.

В 2015 году Национальный природный парк "Бурабай" признан лучшим в Казахстане, что стало значимым признанием его работы и достижений в области охраны природы и экотуризма.

В 2022 году ГНПП "Бурабай" включён в сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО. Этот статус подтвердил уникальность парка и его роли в глобальной сети охраняемых территорий. Признание ЮНЕСКО открыло новые возможности для международного сотрудничества и обмена опытом в области охраны природы и устойчивого развития.

Вся деятельность ГНПП "Бурабай" — история успешной охраны природы, развития экотуризма и постоянного стремления к улучшению сохранения флоры и фауны для будущих поколений. И это - лучший подарок, который может сделать коллектив ГНПП на день рождения для себя и всех казахстанцев.