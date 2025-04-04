Администрация Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" на севере Казахстана обратилась с важным предупреждением к казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz. В публикации, размещенной 4 апреля 2025 года в социальных сетях парка, подчеркивается значение первоцветов и необходимость бережного отношения к ним.

С наступлением весны в лесах и на полях начинают распускаться первые цветы, такие как прострелы, адонисы и поникающий тюльпан. Эти растения не только украшают природу, но и играют важную роль в экосистеме, являясь источниками нектара для пчел и других насекомых.

Призыв от ГНПП "Бурабай" звучит настоятельно: "Будьте внимательны и бережны, не наступайте на первоцветы и, тем более, не срывайте их. Сделайте лучше фотографию и сохраните флору в ее естественной красоте".

Ранее мы сообщали, что мешает "казахстанской Швейцарии" стать курортом мирового уровня.