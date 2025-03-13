В Щучинске продолжаются рабочие секции Национального курултая при Президенте РК. В рамках секции "Образование и наука" обсуждаются вопросы, касающиеся развития отечественной науки, подготовки научных кадров и поддержки региональных исследований, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Ректор Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова Лаура Карабасова отметила, что особый акцент сделан на развитии региональной науки. Национальная академия наук при Президенте РК представила ряд предложений по определению приоритетных направлений исследований, а также по улучшению качества подготовки научных кадров.

"Мы готовим научные кадры на уровне магистратуры и докторантуры. Сегодня поднимался вопрос об усилении методической подготовки наших ученых, ведь они должны уметь правильно формулировать исследовательские вопросы, качественно проводить исследования, полностью соблюдаю научную этику, публиковать результаты научных исследований", - заявила Карабасова.

На заседании прошлого Курултая уже поднимался вопрос поддержки региональной науки не только со стороны Министерства науки и высшего образования, также со стороны местного исполнительного органа каждого региона.

"Глава государства дал поручение, и, конечно, это поручение сейчас реализовывается. Сегодня при акиме каждой области создан научно-технологический совет. Этот совет собирает крупные предприятия каждого региона, стейкхолдеров, университетских ученых, чтобы при постановке исследовательских вопросов мы исходили не просто из имеющихся возможностей или из интересов, чтобы мы исходили конкретно из потребностей экономики конкретного региона. И в этом плане, конечно, научно-технологический совет очень важен. Это важный шаг. Сейчас уже в нашей Актюбинской области этот совет тоже уже создан", - рассказала глава учебного заведения.

Важной темой стало финансирование университетской науки. Сейчас основным источником являются грантовые конкурсы, однако обсуждается возможность дополнительной поддержки со стороны местных исполнительных органов.

Еще одна инициатива, о которой заявила ректор, касается усиления подготовки школьников к обучению на английском языке. В условиях активного открытия в Казахстане кампусов ведущих мировых вузов этот вопрос становится особенно актуальным.

"Обучение в кампусе зарубежного вуза требует хорошего уровня владения английским языком. Сейчас, когда уже высшее образование создает такие условия, приводит такие хорошие вузы, нам нужно делать так, чтобы наши абитуренты приходили подготовленные к обучению на английском языке. Даже если первый год есть у нас фаундейшн, как бы подготовка к студенческой жизни, к академическому обучению, все равно хороший уровень английского языка важен", - отметила спикер.

Она предложила ввести изучение отдельных предметов в школе на английском в зависимости от возможностей школы. Выпускники государственных школ должны иметь равные возможности с выпускниками частных школ.

Эти предложения будут направлены в Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Рабочие секции Национального курултая продолжаются, а ключевые решения, принятые в рамках обсуждений, лягут в основу дальнейшей государственной политики в сфере науки и образования.