Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК подвела итоги работы и определила задачи на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

В заседании приняли участие председатель Нацкомиссии - министр культуры и информации РК Аида Балаева, члены Нацкомиссии, представители экспертного сообщества, заместители акимов регионов, руководители центральных государственных органов.

Аида Балаева отметила, что в уходящем году Нацкомиссией проработан широкий круг актуальных вопросов защиты прав женщин и детей, продвижения семейных ценностей и идеи ответственного родительства. Председатель подчеркнула, что необходимо выстроить более системную работу, нацеленную на высокий результат.

Одной из ключевых тем обсуждения на встрече стала реализация гендерной политики в системе государственной службы.

В этом направлении Агентством РК по делам государственной службы ведётся работа по повышению профессиональных и лидерских компетенций женщин. Проведены семинары, тренинги на такие темы, как "Женское лидерство", "Карьера и семья: как сохранить баланс", "Женское лидерство: баланс карьеры и семьи" с участием местных и зарубежных экспертов, на которых обучено 876 госслужащих.

Председатель отметила, что для более эффективных результатов привлекать к гендерному обучению нужно и мужскую аудиторию. Помимо этого – усилить информационно-разъяснительную работу в регионах.

Также на заседании члены Нацкомиссии пришли к единому мнению, что в Казахстане необходимо на законодательном уровне закрепить гендерную экспертизу.

У Нацкомиссии уже есть успешные кейсы нормотворческой работы. В этом году её члены принимали участие в разработке Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

Также совместно с депутатами парламента начата работа по пересмотру норм брачно-семейного законодательства в части выплаты алиментов.

В этом году утвержден План действий по обеспечению продвижения равных прав и возможностей мужчин и женщин на 2024–2027 годы. Введён институт внештатных советников акимов по вопросам гендерного равенства.

За год Нацкомиссия подтвердила статус востребованной диалоговой площадки между властью, гражданским обществом и международными организациями. Инициированный Нацкомиссией пилотный проект "One-Stop-Service" показал свою эффективность – рассмотрено около 50 уголовных дел, большинство из которых связано с сексуальным насилием над детьми, свыше 700 обратившихся женщин и детей получили экстренную правовую, психологическую и экспертную помощь.

В рамках международной кампании "16 активных дней против насилия" по республике проведено порядка семи тысяч мероприятий с охватом более 430 тысяч человек.

Эффективно использовалась практика выездов экспертных групп Нацкомиссии в регионы. На месте проводился комплексный анализ проблем, оценка региональных особенностей и выработка решений.

Членами Комиссии подготовлен ряд инициатив по обеспечению цифровой безопасности детей, профилактике суицида среди подростков и молодёжи.

Востребованный жителями отдаленных районов благотворительный проект "Поезд "Саламатты Қазақстан" в этом году охватил свыше 100 тысяч человек медицинской, психологической, правовой и медиативной помощью. Особое внимание уделялось многодетным матерям, а также социально-уязвимым семьям, воспитывающим детей-инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В этом проекте активно задействован потенциал региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, что позволило расширить охват населения и проработку их чувствительных вопросов.

Благодаря проекту IT-Aiel в этом году более трёх тысяч нетрудоустроенных женщин, желающих работать в сфере IT, прошли программу обучения инструментам фриланса и электронной коммерции. Количество поданных заявок (5151) увеличилось в этом году вдвое.

Национальная комиссия обеспечивает позиционирование Казахстана в качестве ответственного члена мирового сообщества. Члены Нацкомиссии выступили с презентацией выполнения Казахстаном международных обязательств в сфере семейной и гендерной политики на дискуссионных площадках 68-й сессии Комиссии ООН в Нью-Йорке, Совета Европы и на других международных площадках.