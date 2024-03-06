Нацкомиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства в РК - президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил приветственный адрес в связи с 25-летием Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В форуме женщин Казахстана, посвящённом юбилейной дате, приняли участие депутаты Парламента, представители международных организаций и гражданского сектора, международные партнеры.

В приветственном адресе участникам форума Касым-Жомарт Токаев отметил важную роль Национальной комиссии в развитии Казахстана на протяжении 25 лет.

"Комиссия играет огромную роль в обеспечении гендерного равенства, укреплении института семьи, защите материнства и детства, выступает эффективной площадкой, объединяющей усилия уполномоченных органов, гражданского сектора и бизнеса. Эксперты Национальной комиссии активно участвуют в разработке законов и государственных программ, реализуют важные социальные проекты и инициативы. За последние годы в нашей стране отменен список запрещенных для женщин профессий, введены избирательные квоты, в системе органов внутренних дел созданы подразделения по защите прав женщин. Во многом благодаря плодотворной деятельности Нацкомиссии Казахстан ратифицировал ряд международных конвенций и выполняет все обязательства по преодолению гендерного неравенства. Мы продолжим принимать системные меры для повышения роли женщин в обществе и продвижения семейных ценностей, шаг за шагом созидая Справедливый Казахстан - государство равных возможностей для всех", - говорится в поздравлении.

Участники форума обсудили важные вопросы, касающиеся семейно-демографической политики, роли женщин в современном обществе, социальной и экономической поддержки семей, прав детей и многие другие аспекты.