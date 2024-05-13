Национальный центр рукописей и редких книг пополнился ценными экспонатами
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сотрудники Национального центра рукописей и редких книг посетили с научной экспедицией область Абай. В мечети в Семее им удалось найти около тысячи экземпляров редких рукописей XIX-XX веков, 27 из которых передали в фонд центра, передаёт BaigeNews.kz.
Среди них книга Абдуллы Руми на древнетюркском языке, сорок хадисов, муджрах для всех мусульман Советского союза и другие.
При посещении личной библиотеки историка Амантая Исаұлы делегации передали 15 рукописей и редких работ учёного. В том числе книги "Ғылым халы", изданную в 1888 году, и "Тәржіма ғин әл ғалам", опубликованную в 1891 году, редкие книги из Казани, Оренбурга, Уфы начала ХХ века.
"Богатая коллекция редких книг и рукописей, найденная в местной мечети, является бесценным наследием наших предков как неотъемлемая часть истории региона. Очень важно сохранить его", - считает руководитель отдела реставрации и консервации Сырым Ботабеков.
Основной целью экспедиций является формирование единого списка актуальных рукописей и редких книг на территории Казахстана, внесение их в государственный реестр.
После тщательного исследования рукописей начинается работа по их реставрации.
Самое читаемое
- Названа приправа, повышающая риск рака желудка: она есть на каждой кухне
- Разгромом и потасовкой обернулся хоккейный матч Казахстан — Словакия
- Путин решил сменить министра обороны
- В ТОП-5 завершил Казахстан мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam
- Я видела в его глазах страх: адвокат Уразбахова о реакции Бишимбаева на приговор