Национальный центр рукописей и редких книг пополнился ценными экспонатами

Сотрудники Национального центра рукописей и редких книг посетили с научной экспедицией область Абай. В мечети в Семее им удалось найти около тысячи экземпляров редких рукописей XIX-XX веков, 27 из которых передали в фонд центра, передаёт BaigeNews.kz.

Среди них книга Абдуллы Руми на древнетюркском языке, сорок хадисов, муджрах для всех мусульман Советского союза и другие.

При посещении личной библиотеки историка Амантая Исаұлы делегации передали 15 рукописей и редких работ учёного. В том числе книги "Ғылым халы", изданную в 1888 году, и "Тәржіма ғин әл ғалам", опубликованную в 1891 году, редкие книги из Казани, Оренбурга, Уфы начала ХХ века.

"Богатая коллекция редких книг и рукописей, найденная в местной мечети, является бесценным наследием наших предков как неотъемлемая часть истории региона. Очень важно сохранить его", - считает руководитель отдела реставрации и консервации Сырым Ботабеков.

Основной целью экспедиций является формирование единого списка актуальных рукописей и редких книг на территории Казахстана, внесение их в государственный реестр.

После тщательного исследования рукописей начинается работа по их реставрации.