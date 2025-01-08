Национальный центр компетенций создадут в Казахстане
Он будет направлен на поддержку студентов.
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В Астане создадут Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает BaigeNews.kz.
"Центр будет способствовать развитию профессиональных компетенций и навыков студентов, а также станет базой переподготовки кадров, повышения их квалификации, проведения чемпионатов WorldSkills", — сказал Гани Бейсембаев.
На заседании правительства министр также сообщил о трансформации системы профтехобразования. Меру будут включать интернационализацию 10 колледжей Казахстана. Министр отметил, что обмен опытом с зарубежными колледжами позволит студентам совершенствовать свои знания в учебных заведениях в рамках академической мобильности, а также повышать профессиональные компетенции педагогов.
Помимо этого Гани Бейсембаев сообщил о том, что в Актау в 2025 году пройдет первый чемпионат профессионального мастерства среди тюркоязычных стран Turkісkills.
Ранее сообщалось, что подушевое финансирование увеличат в казахстанских колледжах.
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