Национальный центр искусственного интеллекта создадут в Казахстане - президент

Глава государства принял президента Microsoft в Центральной Европе и Центральной Азии Мишель Симмонс. В ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества Казахстана и компании Microsoft по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартапов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев проинформирован о том, что казахстанский офис Microsoft трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта, с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны.

Мишель Симмонс отметила, что Microsoft намерена и далее плодотворно сотрудничать с казахстанской стороной по цифровому развитию.