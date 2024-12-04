  • 4 Декабря, 13:00
  • BAIGENEWS

Национальный словарный фонд на основе нейросетей создадут в Казахстане

Он будет действовать как информационная система, предоставляющая доступ к словарному фонду казахского языка.

Сегодня, 12:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 12:39
Сегодня, 12:39
71
Фото: BaigeNews.kz

Депутаты Мажилиса приняли изменения и дополнения по вопросам культуры, образования и наставничества. В рамках нового закона в Казахстане будет создан Национальный словарный фонд казахского языка, передает BaigeNews.kz.

Он будет дейстовать как государственная информационная система, предоставляющая доступ к словарному фонду казахского языка. Также будет создан Национальный корпус казахского языка – информационно-справочная система, содержащая тексты всех стилей и жанров казахского языка. Оба ресурса будут в открытом доступе.  

Кроме того, предполагается формирование большой языковой модели (LLM), основанной на искусственной нейронной сети, для обработки, генерации и анализа текстов на казахском языке.

Ранее сообщалось, что выпускники школ смогут обучаться на бакалавриате по программе "Болашак".

Самое читаемое

Наверх