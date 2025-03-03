  • 3 Марта, 13:07
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Национальный словарный фонд казахского языка заработает в скором времени
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Национальный словарный фонд казахского языка заработает в скором времени

Его создадут на основе ИИ.

Сегодня, 11:29
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:29
Сегодня, 11:29
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Фото: pixabay.com

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал проект "Об утверждении Правил формирования и ведения государственной информационной системы "Национальный словарный фонд казахского языка", передаёт BaigeNews.kz.✔️

Документ доступен для обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 19 марта 2025 года.

"Целями формирования Национального словарного фонда являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту и современным технологиям, автоматизация процессов обработки", - говорится в проекте.

В правилах используются следующие основные понятия:

  • генерация – процесс автоматического создания нового контента (текста, изображения, звука) на основе данных и заранее установленных правил;
  • модели искусственного интеллекта (ИИ) – процесс внедрения технологий и алгоритмов ИИ для обработки данных на казахском языке в различные системы, приложения или платформы;
  • обработка естественного языка – технология машинного обучения, которая дает компьютерам возможность интерпретировать, манипулировать и понимать человеческий язык.

Национальный словарный фонд казахского языка формируется на основании академических и переводческих словарей, Национального корпуса казахского языка, терминологической базы и датасет, который является совокупностью данных различных форматов. 

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