Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек подписал проект "Об утверждении Правил формирования и ведения государственной информационной системы "Национальный словарный фонд казахского языка", передаёт BaigeNews.kz.

Документ доступен для обсуждения на сайте "Открытые НПА" до 19 марта 2025 года.

"Целями формирования Национального словарного фонда являются сохранение, защита и развитие казахского языка как культурной ценности, а также укрепление статуса государственного языка, накопление ресурсов, охватывающих все сферы применения казахского языка, упорядочение, цифровизация, генерация действующего лексического состава языка, адаптация его к искусственному интеллекту и современным технологиям, автоматизация процессов обработки", - говорится в проекте.

В правилах используются следующие основные понятия:

генерация – процесс автоматического создания нового контента (текста, изображения, звука) на основе данных и заранее установленных правил;

модели искусственного интеллекта (ИИ) – процесс внедрения технологий и алгоритмов ИИ для обработки данных на казахском языке в различные системы, приложения или платформы;

обработка естественного языка – технология машинного обучения, которая дает компьютерам возможность интерпретировать, манипулировать и понимать человеческий язык.

Национальный словарный фонд казахского языка формируется на основании академических и переводческих словарей, Национального корпуса казахского языка, терминологической базы и датасет, который является совокупностью данных различных форматов.