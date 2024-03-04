Национальный павильон Казахстана представили на выставке в Торонто

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев в рамках рабочей поездки в Канаду принял участие в торжественной церемонии открытия конференции PDAC-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Участие в данном мероприятии, как отметили в Минпромышленности, является значимым шагом для развития геологической отрасли и укрепления международного сотрудничества Казахстана в этой сфере.

Помимо этого, в программе рабочего визита запланирован ряд важных двусторонних встреч с представителями ведущих мировых компаний в сфере добычи полезных ископаемых, среди которых B2Gold, First Quantum Minerals, Nutrien, Arras Minerals, New Age Metals, Ion Energy, Barrick Gold, Teck Resources. Обсуждаемые темы коснутся возможностей долгосрочного сотрудничества и взаимных инвестиций.

Особое внимание будет уделено участию Главы промышленного и строительного ведомства в заседании Делового совета "Казахстан-Канада" и Международного саммита министров природных ресурсов. Эти платформы предоставят уникальную возможность для обмена опытом и формирования стратегических направлений сотрудничества в области разведки и эксплуатации природных ресурсов.

Посещение Канатом Шарлапаевым международной конференции PDAC-2024 подчеркивает активную роль Казахстана на международной арене в области геологии и добычи полезных ископаемых, а также стремление к расширению границ сотрудничества и привлечению иностранных инвестиций в экономику страны.