Член Национального Курултая Эмин Аскеров прокомментировал выступление Президента в Бурабае, передает BaigeNews.kz. Он отметил, что Глава государства дал ряд поручений по различным направлениям.

"Президент затронул множество важных тем. В частности, он подчеркнул необходимость создания образовательных центров для особенных детей, включая детей с аутизмом, а также подготовки специалистов из их числа в будущем. Также была поднята проблема обеспечения жильем социально уязвимых категорий граждан. Кроме того, обсуждалось строительство футбольных полей для вовлечения молодежи в спорт, развитие театров и привлечение бизнеса к строительству театральных объектов в регионах. В целом на Курултае подняли широкий круг актуальных вопросов", — заявил Эмин Аскеров.

По его словам, Национальный Курултай стал глобальной платформой для обсуждения актуальных проблем и принятия решений. Многие поднятые вопросы находят отклик и берутся в работу на государственном уровне. Например, в прошлом году, по итогам обсуждений, было принято девять законов, один из ключевых — в сфере борьбы с бытовым насилием.

Аскеров также принял участие в работе секции социально-экономического развития, которую модерировал министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Мы обсуждали вопросы социально-экономического характера. Как представитель социального предпринимательства в Казахстане, я отметил, что этот сектор остается недооцененным. Несмотря на поддержку со стороны Президента и принятие соответствующего закона в 2022 году, на практике он пока не работает, а предусмотренные преференции не действуют. Жумангарин пообещал детально проработать этот вопрос и организовать отдельное обсуждение, чтобы устранить существующие пробелы", — добавил Аскеров.

Напомним, предыдущие заседания Национального Курултая проходили в 2022 году в Улытау, в 2023 году — в Туркестане, а в 2024 году — в Атырау.

В 2026 году курултай пройдёт в Кызылорде.