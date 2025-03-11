14 марта в Акмолинской области в Бурабае состоится четвертое заседание Национального курултая – ключевой площадки для обсуждения стратегических вопросов страны. В прошлом году на заседании в Атырау было рассмотрено около 40 инициатив, среди которых — борьба с бытовым насилием, лудоманией, наркобизнесом, а также запрет вейпов легли в основу законодательных актов.

Члены Национального курултая рассказали, как изменился формат этого института и какие темы поднимут на предстоящем форуме. Подробнее — в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Политолог и специалист в области этнополитики Талгат Калиев рассказал, с момента создания Национального курултая его формат изменился. По его словам, раньше заседания проходили всего один день, но теперь работа организована по-другому. Перед основным собранием проводится встреча экспертов, где обсуждают важные темы и проблемы. Самые значимые вопросы потом выносят на общее заседание и представляют главе государства.

Эксперт отметил, что Нацкурултай стал важной площадкой для обсуждения актуальных проблем, а его участники представляют не только личное мнение, но и точку зрения жителей своих регионов и профессиональных сообществ.

"Мы получаем широкий срез мнений, поскольку сюда приезжают люди со всех уголков страны. Многие выступают не только как частные лица, но и как представители своих земляков или коллег", – подчеркнул он.

Курултай уже стал отправной точкой для принятия значимых государственных решений. Калиев напомнил о нескольких инициативах, которые получили законодательное оформление.

"Например, вопросы борьбы с наркоманией и лудоманией, обсуждаемые ранее, легли в основу государственной программы. Аналогично был поднят вопрос о запрете вейпов – сегодня эта мера уже закреплена законом", - пояснил Калиев.

Также в ходе одного из заседаний было предложено скорректировать подход к борьбе с наркоторговлей. Таким образом, в Казахстане смягчили наказание для "закладчиков" — от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ранее срок варьировался от пяти до десяти лет.

"Речь шла о том, чтобы не карать столь сурово молодых людей, попавших в цепочки сбыта, а сосредоточить наказание на организаторах преступных схем. Это предложение было поддержано и учтено в разработке новых норм", – отметил политолог.

Однако, по словам Калиева, какие именно темы будут подняты на предстоящем заседании в Кокшетау пока неизвестны.

"Участники приедут из разных регионов, каждый предложит свою повестку. Затем будет определено, какие вопросы наиболее актуальны на данный момент. Здесь нет заранее заготовленных сценариев — дискуссия строится на текущих вызовах", – объяснил он.

Курултай – это не парламент, а площадка для стратегического диалога

По мнению Талгата Калиева, Национальный курултай не является аналогом парламента, а выполняет другую функцию. Он отмечает, что Нацкурултай сосредоточен на стратегических вопросах, которые влияют на долгосрочное развитие общества. В рамках заседаний обсуждаются фундаментальные темы, такие как воспитание молодежи, новые общественные стандарты и ключевые направления государственной политики.

"Этот формат позволяет быстро получать мнения граждан без бюрократических преград. Подобные институты существуют во многих странах в разных формах. В Казахстане Курултай продолжает развиваться, обеспечивая живой диалог между властью и обществом", – подытожил Талгат Калиев.

Курултай рассмотрит ключевые социально-экономические вопросы

Член Национального курултая, эксперт в сфере социальной политики и социального предпринимательства Эмин Аскеров рассказал о своей работе в совете, выдвинутых инициативах и предстоящем заседании.

По его словам, 1 февраля члены Нацкурултая обсудили социальный блок совместно с министерством образования и министром просвещения.

"Я инициировал внедрение социального предпринимательства во все ВУЗы и создание мини-цехов для поддержки социально уязвимых категорий. Это позволит студентам не только зарабатывать, но и развивать предпринимательские навыки", – рассказал Аскеров.

Говоря о предстоящем заседании, Аскеров подчеркнул, что тематика традиционно будет сосредоточена на социально-экономическом развитии страны.

"Как обычно, главные вопросы касаются благосостояния народа. Завтра у нас будет выезд, затем начнутся сессии, где мы сможем представить свои инициативы. А 14 марта состоится итоговое заседание с президентом", – сообщил Аскеров.

При этом пока не известно, какие инициативы войдут в повестку заседания.

"Мы даем свои рекомендации, которые фиксируются в протоколе. Далее идет отбор наиболее актуальных предложений, которые затем рассматриваются на уровне Главы государства", – пояснил Аскеров.

Национальный курултай с момента своего создания сохраняет прежний формат работы, но периодически обновляет состав экспертов.

"Курултай играет важную роль, потому что в нем участвуют общественные деятели, а не чиновники. Это позволяет рассматривать реальные проблемы, которые видны "изнутри", – заключил Эмин Аскеров.

Ожидается, что 4-е заседание станет очередной важной вехой в развитии этого института и поможет сформировать новые инициативы для решения актуальных проблем страны.