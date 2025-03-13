Национальный курултай: Что обсуждают участники
Итоги двух рабочих секций смотрите в нашем материале.
Сегодня, 14:40
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Сегодня, 14:40Сегодня, 14:40
79Фото: Марк Брюшко.
В городе Щучинск продолжаются рабочие секции Национального курултая при Президенте РК. Две из них: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность" завершились. Обилие насилия в обществе. Переполненность тюрем. Отсутствие качественной литературы. Какие еще проблемы поднимали участники обсуждения? Журналисты BaigeNews.kz расскажут об их главных предложениях и инициативах.
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