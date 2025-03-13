В городе Щучинск продолжаются рабочие секции Национального курултая при Президенте РК. Две из них: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность" завершились. Обилие насилия в обществе. Переполненность тюрем. Отсутствие качественной литературы. Какие еще проблемы поднимали участники обсуждения? Журналисты BaigeNews.kz расскажут об их главных предложениях и инициативах.

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