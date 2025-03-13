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  • 13 Марта, 15:33
  • BAIGENEWS

Национальный курултай: Что обсуждают участники

Итоги двух рабочих секций смотрите в нашем материале.

Сегодня, 14:40
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Марк Брюшко. Сегодня, 14:40
Сегодня, 14:40
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Фото: Марк Брюшко.

В городе Щучинск продолжаются рабочие секции Национального курултая при Президенте РК. Две из них: "Гражданское общество" и "Культура. Искусство. Духовность" завершились. Обилие насилия в обществе. Переполненность тюрем. Отсутствие качественной литературы. Какие еще проблемы поднимали участники обсуждения? Журналисты BaigeNews.kz расскажут об их главных  предложениях и инициативах.

 
 
 
 
 
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