С 15 мая в Уральске и районах начался приём документов на городской и районный этап Национального конкурса "Мерейлі отбасы", передаёт BaigeNews.kz. Этот проект направлен на укрепление института семьи, популяризацию нравственных ценностей и повышение общественного статуса казахстанской семьи. Конкурс проходит ежегодно и уже стал доброй традицией, объединяющей семьи со всех уголков страны.

"Мерейлі отбасы" не только подчёркивает значимость духовности, взаимоуважения и ответственности в семейных отношениях, но и служит примером для будущих поколений. Особое внимание в конкурсе уделяется воспитанию детей, заботе о пожилых родителях, а также роли родителей в формировании жизненных ориентиров и ценностей.

Подать заявку на участие можно до 15 июня 2025 года в отделах внутренней политики акиматов города Уральск и районов. Документы принимаются как в бумажном, так и в электронном формате. Участие в конкурсе даёт возможность рассказать о своей семье, поделиться историей, традициями и теми важными ценностями, которые помогают сохранять тепло и единство в доме.

Конкурс проводится в соответствии с Правилами проведения Национального конкурса "Мерейлі отбасы", утверждёнными постановлением Правительства Республики Казахстан. Победители районного и городского этапов смогут претендовать на участие в областном, а затем и в республиканском финале, где будут представлены самые крепкие, вдохновляющие и уважаемые семьи страны.

Ранее сообщалось, что Аида Балаева поздравила казахстанцев с Международным днём семьи.