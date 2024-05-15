Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" стартовал в Казахстане

Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью.



Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2024 года", - говорится в сообщении.

Звание лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы" будет присвоено 20-ти лучшим семьям со всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане.

Конкурс проводится в два этапа:

1. районный (городской) этап (с 15 июня по 1 июля).

2. областной (города республиканского значения, столицы) этап (с 3 июля по 17 июля).



За все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всех регионов Казахстана. Желающие принять участие в этом году, могут направить свои заявки в региональные комиссии.

Отметим, 15 мая отмечается Международный день семьи. Эта дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН 31 год назад.