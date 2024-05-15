Национальный конкурс "Мерейлі отбасы" стартовал в Казахстане
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Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о начале приема заявок на участие в ежегодном Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"Участие в нем могут принять семьи, имеющие достижения в труде и спорте, творческой и интеллектуальной сферах, науке и искусстве, а также занимающиеся общественно-полезной деятельностью.
Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2024 года", - говорится в сообщении.
Звание лауреатов Национального конкурса "Мерейлі отбасы" будет присвоено 20-ти лучшим семьям со всех регионов Казахстана. Торжественная церемония награждения состоится в Астане.
Конкурс проводится в два этапа:
1. районный (городской) этап (с 15 июня по 1 июля).
2. областной (города республиканского значения, столицы) этап (с 3 июля по 17 июля).
За все годы в конкурсе приняли участие более 20 000 семей со всех регионов Казахстана. Желающие принять участие в этом году, могут направить свои заявки в региональные комиссии.
Отметим, 15 мая отмечается Международный день семьи. Эта дата была учреждена Генеральной ассамблеей ООН 31 год назад.
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