50 юрт с познавательной начинкой, обряд Тусау кесу для сотни малышей, зрелищные концерты духового оркестра и ансамбля домбристов, выступления известных отечественных исполнителей и местных артистов на одной сцене, и, конечно, вкуснейшие национальные угощения. Празднование Наурыза в Семее подарило горожанам очередное погружение в национальную культуру. Вместе с семейчанами в центре праздника побывал и корреспондент BaigeNews.kz.

В Семее Наурыз-2025 празднуют с размахом и креативом! В честь этого долгожданного события в сёлах и городах области Абай установили около 300 юрт, в которых гостей встречали национальные игры, выставки и театрализованные представления.

В самом Семее свои двери распахнули 50 юрт, половина из которых разместилась на главной площади города. Одновременно увидеть столько традиционных жилищ в центре семейчане ещё не могли.

Праздничный концерт начался с театрализованного представления "Құтты болсын, әз Наурыз!". В ходе постановки зрителям продемонстрировали традиционные обряды "селт еткізер", "ат тергеу", "көрісу" и "аластау".

На импровизированную сцену выехали всадники, беркутчи с хищными птицами, заводчик тазы, а завершил эффектное шествие главный мифический дух Наурыза – Кыдыр Ата на верблюде.

Культурно-исторический центр Казахстана подготовил насыщенную программу, которая позволила жителям и гостям города по-настоящему ощутить дух праздника. Выставки декоративно-прикладного искусства, национальные игры, спортивные соревнования и фотозоны сплотили горожан и приобщили к национальной культуре.

На празднование Наурыза оказал влияние предстоящий юбилей Абая Кунанбаева. В честь его 180-летия на площади провели традиционный обряд Тусау кесу, в котором приняли участие 40 малышей. А по всей области – 180 малышей. Зрелищное действо собрало на длинной белой дорожке из шёлка не только малышей и их родителей, но и многочисленную родню. Нарядно одетые мальчики и девочки, которые скоро научатся ходить, стали главными героями большого праздника. Обряд подчёркивает преемственность поколений и важность народных традиций в воспитании молодёжи.

"Для каждой семьи первые шаги ребёнка – это долгожданное событие. Оно пришло и в наш дом! Сегодня мой младший внук официально ступит в новый жизненный этап, причём сделает это в такой торжественной обстановке, в день празднования Наурыза, в присутствии горожан, и рядом с такими же малышами, как и он. Это объединяет! Желаю всем детям, которые сегодня прошли по этой белой дорожке, большого жизненного пути", – поздравила жительница Семея Нуриля Капанова.

В честь 100-летия выдающегося композитора Нургисы Тлендиева сто юных домбристов одновременно исполнили его произведения, создав атмосферу, наполненную музыкой и исторической памятью.

Большое внимание в этом году было уделено оформлению праздничных юрт, посвящённых значимым датам: 180-летию Абая Кунанбаева, 80-летию Великой Победы, 30-летию Ассамблеи народа Казахстана и Конституции РК, 115-летию Бауыржана Момышулы, 95-летию Шамши Калдаякова и другим важным событиям для страны.

Раньше зайти в юрты позволялось только сотрудникам организаций-устроителей жилища и госслужащим. Для простых людей вход, как правило, был закрыт. Угощения предназначались только для администрации города. Но квесты по типу "Зайти в юрту и выжить" остались в прошлом. В последние годы концепция обустройства национальных жилищ заметно поменялась. Теперь в юрты заходить можно всем без исключения. Главная цель – познавательная.

Пристальное внимание привлекла юрта Совета ветеранов Регионального командования "Восток", в которой были выставлены старинные экспонаты, документы, портреты и даже знамёна дивизий, которые в годы Великой Отечественной войны прославили некогда Семипалатинскую область.

История вооружённых сил региона была представлена в экспозиции военной атрибутики. Рядом с юртой расположился знаменитый духовой оркестр командования, который исполнил знакомые всем военные композиции и напомнил о ещё одной памятной великой дате – 80-летии Победы в Великой Отечественной войне.

"Настоящее богатство скрывается в душе и сердце человека", – завещал Шакарим Кудайбердиев. Его наследие наравне с Абаем чтят и берегут жители области. Юрта его имени притягивала взоры многих гостей праздника.

А вот юрта Алихана Букейханова перенесла горожан на десятилетия вперёд, в современное общество. Здесь представили гостям необычную экспозицию прогресса искусственного интеллекта Абайской области.

Обнимают, танцуют, поднимают настроение, при этом не показывают своего лица! Ни один современный праздник не обходится без аниматоров. Их яркие костюмы узнаваемых персонажей притягивают взгляды прохожих.

Свою долю эстетики и национального колорита в праздник внесли ремесленники. Лавки заполнили поделки, картины, игрушки от местных мастеров, и, конечно, украшения.

"Очень радует, что украшения покупают не только на праздники. Они входят в повседневную моду. И, поверьте, это выглядит на девушках очень красиво! Серьги, украшения для волос очень популярны у девочек-подростков и молодых женщин", – поделилась новыми тенденциями в моде Арай Манжибаева.

Празднование Наурыза в Семее в новом формате стало не только символом весны, обновления и единства, но и важным этапом подготовки к 180-летнему юбилею Абая Кунанбаева и 80-летию Великой Победы.

Фото: Альбина Халел