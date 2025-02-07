Национальный инфраструктурный план Казахстана до 2029 года – амбициозный проект, призванный изменить транспортную и логистическую карту страны. Утвержденный постановлением правительства 25 июля 2024 года, он охватывает 204 проекта, включая строительство дорог, железнодорожных линий, водохранилищ, канализационно-очистных сооружений, модернизацию портов и авиационной инфраструктуры. Но насколько эффективно реализуются эти инициативы, и как они повлияют на экономику? В этом вопросе разбиралась корреспондент BaigeNews.kz.

Транспортная инфраструктура

План включает 59 проектов, направленных на развитие транспортных коридоров, реконструкцию дорог и модернизацию железнодорожной сети.

В Минтранспорта отметили, что в 2024 году завершены четыре из них.

Самый весомый и значимый – мост через Бухтарминское водохранилище в Восточном Казахстане. Это сооружение разрешило давнюю проблему транспортной изоляции шести районов.

фото: primeminister.kz

Длина моста составляет 1316 метров. Сооружение может пропускать до 80 тысяч автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 километров новых дорог. Проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества.

Реализация проекта обеспечивает круглогодичное безопасное движение транспортных средств. В Министерстве транспорта уверены, что долгожданный мост придаст импульс социально-экономическому развитию региона и окажет положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны. Кроме того, обеспечит бесперебойные связи с приграничными странами.

В морском порту Курык углубили дно, что позволит принимать суда с большей осадкой. Власти ожидают рост грузооборота и инвестиций в морскую инфраструктуру

В Кызылорде и Шымкенте открылись новые пассажирские терминалы аэропортов – технологичные, с удобной инфраструктурой. Оба проекта реализованы за счет частных инвестиций.

На завершающей стадии – реконструкция автодорог "Караганда – Балхаш – Алматы", "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", а также "Актобе – Кандыагаш" и "Атырау – Астрахань". Эти магистрали важны не только для местного движения, но и для международных перевозок.

фото: kazdorproekt.kz

К 2025 году должны быть готовы стратегически важные железнодорожные объекты – вторые пути "Достык – Мойынты" и обводная железнодорожная линия станции Алматы. В теории они увеличат пропускную способность.

Строительство контейнерного хаба в порту Актау тоже выглядит перспективным. Хаб позволит увеличить пропускную способность порта Актау до 240 тысяч ДФЭ в год. Проект реализуется совместно АО "Порт Ляньюньган" и морским торговым портом Актау.

"Данный проект повысит позиции страны в международной логистической системе и расширит потенциал транспортно-логистической отрасли. В частности, строительство хаба позволит увеличить перевозки контейнеров в Транскаспийском направлении через Азербайджан, Грузию, Турцию и переориентировать часть транзитных грузов из Китая в Европу", - сказали в Министерстве транспорта.

На сегодняшний день в порту уже завершена очистка территории площадью 24 гектара, а на объект доставлено более 313 тысяч тонн грунта. Работы по вертикальной планировке выполнены на 65% и продолжаются в динамичном темпе. Более 100 единиц специальной техники и круглосуточная работа в две смены по 12 часов позволяют обеспечивать полный контроль и динамику строительства.

Водная инфраструктура

Развитие водного хозяйства – отдельная больная тема. Казахстан ежегодно теряет миллиарды кубометров воды из-за устаревшей инфраструктуры, а трансграничные реки добавляют неопределённости. Министерство водных ресурсов обещает в рамках Национального инфраструктурно плана строительство 42 водохранилищ, реконструкцию 37 гидротехнических сооружений, модернизацию 14 тысяч километров ирригационных каналов и внедрение современных водосберегающих технологий.

"Из 42 планируемых водохранилищ более 85% имеют объем хранения менее 60 миллионов кубометров, но их совокупная емкость позволит дополнительно аккумулировать до 2,6 миллиардов кубометров воды. Наиболее крупные объекты включают Есильский контррегулятор, водохранилище Караузяк и Коктерек", - сказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации.

фото: ortcom.kz

Также там добавили, что новые водохранилища обеспечат устойчивое водоснабжение сельского хозяйства, снизят угрозу подтоплений и на 25% уменьшат зависимость от трансграничных вод. В северных регионах они помогут аккумулировать 1,5 кубических километров паводковых вод, предотвращая подтопление 216 населенных пунктов, а в южных регионах позволят увеличить орошаемые площади на 295 тысяч гектаров.

Кроме того, в 2024 году 84 объекта прошли многофакторное обследование. По итогам обследований всем собственникам гидротехнических сооружений Бассейновыми инспекциями выданы рекомендации о проведении необходимых мероприятий. В 2025 году планируется инспекция еще 105 объектов. Модернизация включает автоматизацию, укрепление дамб, цифровизацию водоучета и снижение потерь воды.

Говоря об ожидаемых результатах, в ведомстве отметили, что к 2028 году планируется дополнительно аккумулировать 2,6 миллиарда кубометров воды, снизить потери на каналах с 50% до 35%, увеличить площадь орошения до 1,1 миллиона гектаров, сэкономить более 2 миллиардов кубометров воды за счет водосберегающих технологий.

Энергетическая инфраструктура

План инфраструктурного развития Казахстана включает 46 проектов в энергетической сфере. В частности, предусмотрена модернизация объектов генерации, сетей тепло- и электроснабжения. Износ энергетической инфраструктуры должен быть снижен в среднем до 40%.

Предусмотрена модернизация 77,5 тысяч километров электрических сетей на общую сумму 2,7 триллиона тенге, замена и реконструкция 1622 километров изношенных сетей теплоснабжения, а также на строительство новых на общую сумму 1 575,8 миллиарда тенге.

До 2029 года планируется ввод дополнительных источников генерации в суммарном объеме 7,3 ГВт.

Объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов до 2029 года составит 6 208 миллиардов тенге.

До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17 %.

Реализация вышеуказанных проектов позволит увеличить установленную электрическую мощность и обеспечить надежное электроснабжение экономики и населения страны.

Цифровая инфраструктура

На всех платных участках дорог уже работает система электронного взимания платы "KazToll". В 2024 году завершена интеграция с Единой системой регистрации административных правонарушений Генеральной прокуратуры, что позволило запустить проект "Средняя скорость". Теперь нарушения скоростного режима фиксируются на основе расчета средней скорости между камерами, а не только по точечным замерам.

фото: kolesa.kz

Также внедрена система Smart Road Diagnostic System, использующая искусственный интеллект для мониторинга состояния дорог. Разработчики заявляют, что теперь диагностика займет не более 4 часов вместо нескольких дней. Однако насколько объективными будут результаты и как быстро их будут учитывать при ремонте дорог, пока неясно.

В этом году ожидается завершение интеграции системы Автоматизированных измерительных станций с ЕРАП. Это должно упростить контроль за весовыми параметрами грузового транспорта, но остается открытым вопрос – насколько система будет защищена от возможных коррупционных рисков и манипуляций с данными.

Одним из ключевых проектов станет создание единой цифровой платформы "E-Joldar", которая объединит все существующие системы учета и мониторинга дорог. Она должна обеспечить прозрачность в управлении дорожными активами..

Как заявили в Министерстве транспорта, внедрение "E-Joldar" запланировано на первую половину 2026 года.

Национальный инфраструктурный план выглядит грандиозно, но его успешность зависит не только от количества проектов, а от их реального влияния на экономику и качество жизни казахстанцев.