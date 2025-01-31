Более 6,9 миллионов детей участвовали в 2024 году в программе "Национальный фонд – детям", каждый из которых получил по 100,52 долларов США, что в сумме составило 695,5 миллионов долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство финансов. В 2025 году сумма начислений увеличилась до 129,38 долларов на каждого ребенка. Но это не просто цифры — это реальная помощь, которая откроет новые горизонты для тысяч молодых казахстанцев.

Особенно интересно то, что для детей, участвующих в программе уже два года, накопления с учетом инвестиционного дохода составляют 232,94 долларов. И это только начало.

"С 1 февраля 2025 года информация о начислениях станет доступна на портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile, где каждый родитель сможет проверить, сколько его ребенок уже получил. Система выплат максимально прозрачная и простая: данные можно легко найти на сайте kids.enpf.kz, указав ИИН ребенка, а также в личных кабинетах на портале egov.kz или в популярных приложениях Halyk и Kaspi.kz", - говорится в сообщении.

Но самое важное — это то, как молодые люди смогут использовать эти средства. При достижении 18 лет они получат возможность направить накопленные деньги на улучшение жилищных условий или оплату образования. Это шанс для молодых казахстанцев, чтобы начать жизнь с уверенностью в завтрашнем дне.

"На 1 января 2025 года уже подано более 66 тысяч заявок на использование накоплений, и большая часть из них уже исполнена. Почти 30 тысяч казахстанцев направили средства на улучшение жилищных условий, а 23 тысячи — на образование. Это реальные шаги к лучшему будущему", - добавили в министерстве.

В 2025 году в программе участвуют 6 921 035 детей, из которых 324 430 достигнут 18 лет. Это огромное количество молодых людей, которые смогут воспользоваться накопленными средствами и начать строить свою жизнь.

Напомним, в сентябре 2022 года, в своем Послании народу Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев представил невероятно важную инициативу — проект "Национальный фонд – детям". Идея, которая должна изменить будущее поколений, принесла реальную финансовую помощь детям, не достигшим 18 лет. В 2025 году каждый ребенок получит 129,38 долларов США. Это не просто программа, это — реальная поддержка, направленная на создание сильной и уверенной в себе молодежи.