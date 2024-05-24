Национальный день книги: лучших авторов выберут в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии праздника "Национальный день книги" проводится конкурс "Ұлттық кітап", по итогам которого станут известны имена лучших авторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.
Основная цель конкурса – формирование читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, определение лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков и издателей, книжных дизайнеров.
"В конкурсе могут участвовать отечественные физические и юридические лица. Возрастные ограничения участников не устанавливаются. На конкурс принимаются работы изданные в течении последних 2 лет. Участники вместе с работой должны прислать информацию о себе (в объеме 1 страницы) и фотографию (в хорошем качестве). Работы принимаются в электронном и печатном виде", - говорится в сообщении.
Номинации конкурса:
1) Лучшая книга для детей:
- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.
2) Лучший комикс:
3) Лучшая книга в направлении нон фикшн:
- познавательное, психологическое, мотивационное и книги по бизнесу.
4) Лучшая книга в жанре детектив:
- прозаическое произведение в печатном варианте.
5) Лучшая книга в жанре сатиры:
- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.
6) Лучшая иллюстрированная книга:
- фотоальбом, сборник иллюстраций в печатном варианте.
7) Лучшая переводная книга:
- переводное произведение с соблюдением авторского права по направлению проза, поэзия, драматургия в печатном варианте
8) Лучшая книга в жанре фантастика;
9) Лучшее издательство:
- издательство, показавшее хорошие результаты на рынке в последние 2 года.
10) "Книга года" – Гран-При за лучшее издание года, показавшее хорошие результаты по продаже, изготовленное на очень высоком уровне по содержанию и издательско-полиграфическому качеству.
Общий призовой фонд каждой номинации (10 номинаций) – 4 000 000 тенге.
1 место (одно) - 1 000 000 тенге.
2 место (два) – 750 000 тенге.
3 место (три) – 500 000 тенге.
Гран-При ("Книга года") (один) – 5 000 000 тенге.
Информация о ходе конкурса размещается на официальном сайте Организаторов и на ее официальных страницах в социальных сетях.
Самое читаемое
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Атырау
- Казахстанку выдворили из Кыргызстана, её детей могут отправить в детдом
- Общественники Семея требуют наказать бизнесменов за разрушение памятников архитектуры
- Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
- В аэропортах Турции будут досматривать всех пассажиров