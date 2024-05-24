Национальный день книги: лучших авторов выберут в Казахстане

В преддверии праздника "Национальный день книги" проводится конкурс "Ұлттық кітап", по итогам которого станут известны имена лучших авторов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство культуры и информации Республики Казахстан.

Основная цель конкурса – формирование читательской культуры, содействие развитию казахской литературы и духовности, определение лучших авторов книг, поддержка и стимулирование переводчиков и издателей, книжных дизайнеров.

"В конкурсе могут участвовать отечественные физические и юридические лица. Возрастные ограничения участников не устанавливаются. На конкурс принимаются работы изданные в течении последних 2 лет. Участники вместе с работой должны прислать информацию о себе (в объеме 1 страницы) и фотографию (в хорошем качестве). Работы принимаются в электронном и печатном виде", - говорится в сообщении.

Номинации конкурса:

1) Лучшая книга для детей:

- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

2) Лучший комикс:

3) Лучшая книга в направлении нон фикшн:

- познавательное, психологическое, мотивационное и книги по бизнесу.

4) Лучшая книга в жанре детектив:

- прозаическое произведение в печатном варианте.

5) Лучшая книга в жанре сатиры:

- проза, поэзия, драматическое произведение в печатном варианте.

6) Лучшая иллюстрированная книга:

- фотоальбом, сборник иллюстраций в печатном варианте.

7) Лучшая переводная книга:

- переводное произведение с соблюдением авторского права по направлению проза, поэзия, драматургия в печатном варианте

8) Лучшая книга в жанре фантастика;

9) Лучшее издательство:

- издательство, показавшее хорошие результаты на рынке в последние 2 года.

10) "Книга года" – Гран-При за лучшее издание года, показавшее хорошие результаты по продаже, изготовленное на очень высоком уровне по содержанию и издательско-полиграфическому качеству.

Общий призовой фонд каждой номинации (10 номинаций) – 4 000 000 тенге.

1 место (одно) - 1 000 000 тенге.

2 место (два) – 750 000 тенге.

3 место (три) – 500 000 тенге.

Гран-При ("Книга года") (один) – 5 000 000 тенге.

Информация о ходе конкурса размещается на официальном сайте Организаторов и на ее официальных страницах в социальных сетях.