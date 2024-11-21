Национальный банк РК выпускает новые коллекционные монеты

Новые коллекционные монеты выпускает Национальный банк Казахстана: монеты ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI из серии "Мечети и соборы Казахстана" и FATIMA QOLY из серии "Магические символы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение регулятора.

Эти монеты будут продаваться через интернет-магазин Нацбанка с 25 по 28 ноября этого года.

О коллекционных монетах ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI

Монета ASTANA QALASYNYŃ BAS MESHITI продолжает серию "Мечети и соборы Казахстана". Монета посвящена Центральной мечети города Астана, открывшей свои двери в 2022 году. Данная мечеть является крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии. В дизайне монеты – стилизованное изображение Центральной мечети города Астана и надпись на арабском языке, обозначающая мусульманское приветствие.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, номиналом 1000 тенге, тиражом изготовления 1000 (одна тысяча) штук.

О коллекционных монетах FATIMA QOLY

Монета FATIMA QOLY (Рука Фатимы) – шестая монета серии "Магические символы". В основе дизайна монеты лежит стилизованное орнаментальное изображение защитного амулета в форме открытой ладони, известного в культурах народов разных стран.

Монеты изготовлены из серебра 925 пробы с применением технологии нанесения эмали и золочения, массой 31,1 грамм, диаметром 38,61 мм, качеством изготовления antique silver, номиналом 1000 тенге, тиражом изготовления 3000 (три тысячи) штук.

"Все виды монет обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны", - проинформировали в Нацбанке.

Эти коллекционные монеты были изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Казахстана запустит цифровую инвестиционную монету.