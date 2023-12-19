Национальную спортивную премию "Алтын тұғыр" вручат в Астане
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21 декабря в Астане состоится десятая юбилейная церемония вручения национальной спортивной премии "Алтын тұғыр". Награду учредили в 2014 году для популяризации национальных видов спорта и традиционных игр, отметки выдающихся спортсменов, добившихся значительных успехов как в Казахстане, так и за рубежом, передаёт BaigeNews.kz.
Организатором мероприятия выступит Ассоциация национального спорта Республики Казахстан, президентом которой является меценат, председатель попечительского фонда Altyn Qyran Foundation Исламбек Салжанов.
В номинации участвуют 10 федераций - Бәйге, Көкпар, Аударыспақ, Жамбы ату, Теңге ілу, Құсбегілік, Дәстүрлі садақ ату, Асық ату, Тоғызқұмалақ, JORYQ ат спорты.
Гостей церемонии будут ждать приветственные напитки, мастер-классы по садақ ату, асық ату и тоғызқұмалақ, где каждый сможет проверить свои силы и мастерство. Также на мероприятии будут презентованы V Всемирные игры кочевников.
Генеральным спонсором мероприятия выступит АО "Самрук-Қазына", спонсором — "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory".
Начало церемонии - в 16:30.
Место проведения: Музыкально-драматический театр имени Куанышбаева.
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