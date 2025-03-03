Национальную платформу ИИ планируют создать в Казахстане
В мажилисе идет обсуждение нового законопроекта.
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В Мажилисе презентовали законопроект об искусственном интеллекте, передает корреспондент BaigeNews.kz.
Депутат Екатерина Смышляева отметила, что документ включает 7 глав и 27 статей. В нем заложены базовые принципы регулирования, среди которых – прозрачность и объяснимость алгоритмов, приоритет благополучия человека перед технологией, а также безопасность и защищенность систем ИИ. Законопроект предусматривает классификацию ИИ-систем по уровню риска, создание национальной платформы ИИ, защиту персональных данных и обязательное информирование пользователей при взаимодействии с ИИ.
Национальная платформа будет направлена на разработку, обучение и тестирование систем ИИ.
По словам депутата, Казахстан идет по пути государственного регулирования в сфере ИИ, но при этом предусматривается определенная доля саморегулирования на рынке. Государство также планирует финансирование и поддержку отечественных разработок в этой области.
"Сфера искусственного интеллекта достаточно капиталоемкая. Это достаточно сложный процесс. По аналогии с космосом. Частные инвестиции в эту отрасль в таких объемах, как требуют ее развитие, не придет. То есть поэтому все страны мира, которые хотят так или иначе закрепиться в повестке искусственного интеллекта, сегодня инвестируют огромные государственные бюджеты в развитие отрасли. Наша страна не исключение, у нас тоже будет инвестирование, в том числе и государственных средств, поэтому, в общем-то, создается национальная платформа", - пояснила Смышляева.
Особое внимание в проекте уделено усилению защиты персональных данных, предотвращению манипуляций.
"Мы системно работаем над политикой усиления защиты персональных данных наших граждан. Уже 4 пакета мы внесли, независимо от закона по искусственному интеллекту, мы будем эту работу продолжать", - сказала депутат.
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