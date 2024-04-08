Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Опубликован проект НПА о создании Национальной гидрогеологической службы "Казгидрогеология", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Согласно предложению Министерства, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.
"Согласно прогнозам, объем подземных вод составляет около 40 кубических километров, в том числе 15 кубических километров – готовые к использованию запасы. В настоящее время доля использования подземных вод в экономике Казахстана составляет всего 7-10%. Мы намерены активнее использовать подземные водные ресурсы для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. При этом истощение и загрязнение запасов подземных вод страны допускаться не будет", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.