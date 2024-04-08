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Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане

Сегодня, 17:25
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gov.kz Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: gov.kz

Опубликован проект НПА о создании Национальной гидрогеологической службы "Казгидрогеология", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Согласно предложению Министерства, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод. 

"Согласно прогнозам, объем подземных вод составляет около 40 кубических километров, в том числе 15 кубических километров – готовые к использованию запасы. В настоящее время доля использования подземных вод в экономике Казахстана составляет всего 7-10%. Мы намерены активнее использовать подземные водные ресурсы для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. При этом истощение и загрязнение запасов подземных вод страны допускаться не будет", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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