Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане

Опубликован проект НПА о создании Национальной гидрогеологической службы "Казгидрогеология", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Согласно предложению Министерства, Национальная гидрогеологическая служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения государственной политики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.