Национальную гидрогеологическую службу создадут в Казахстане

При министерстве водных ресурсов и ирригации будет воссоздана Национальная гидрогеологическая служба, передаёт BaigeNews.kz.



Уже создан департамент с двумя управлениями, которые занимаются вопросом воссоздания данной службы. Разработаны организационная структура и уставные документы, которые вскоре будут представлены на рассмотрение правительства.



По предложению министерства, служба будет обладать организационными и другими необходимыми полномочиями для проведения госполитики в сфере управления подземными водами, поисково-разведочных работ и их государственного мониторинга. На особом контроле будут вопросы рационального использования подземных вод.



"Согласно прогнозам, объём подземных вод составляет около 40 кубических километров, в том числе 15 кубических километров – готовые к использованию запасы. Доля использования подземных вод в экономике Казахстана составляет 7-10 процентов. Мы намерены активнее использовать подземные водные ресурсы для питьевого водоснабжения, орошения и пастбищного животноводства. При этом истощение и загрязнение запасов подземных вод страны допускаться не будет", - отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.