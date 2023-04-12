Национальную академию наук возглавила Кунсулу Закарья

Фото: пресс-службы правительства РК

Распоряжением главы государства Кунсулу Закарья назначена президентом Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Ранее Кунсулу Закарья возглавляла холдинг QazBioPharm и была генеральным директором РГП "Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности" Минздрава. В министерстве отмечают, что она является признанным специалистом в области биологической безопасности, биотехнологии и микробиологии.

Под руководством Кунсулу Закарья осуществлено руководство, координация, мониторинг и контроль исполнения 10 научно-технических программ в области биотехнологии, биобезопасности и микробиологии, включающих более 200 научных проектов, в том числе 22 международных проекта, среди них:

НТП "Ветеринарная безопасность территории РК: эпизоотологический мониторинг, испытание, внедрение и коммерциализация средств специфической профилактики и диагностики особо опасных инфекционных заболеваний".

НТП "Биологическая безопасность Республики Казахстан: оценка угроз, научно-технические основы их предупреждения и ликвидации".

НТП "Научно-практическое сопровождение введения в хозяйственный оборот казахстанской части территории острова Возрождение".

НТП "Разработка вакцины против коронавирусной инфекции COVID–19".

Напомним, в декабре 2022 года Национальной академии наук вернули государственный статус. Организация станла некоммерческим акционерным обществом со стопроцентным участием государства в уставном капитале.