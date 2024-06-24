Национальное рейтинговое агентство создадут в Казахстане

В Казахстане намерены создать собственное рейтинговое агентство. Зачем это нужно, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, передаёт BaigeNews.kz.

В АРРФР для развития инфраструктуры финансового рынка разработали законопроект о казахстанском кредитном рейтинговом агентстве. При создании документа использованы рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO).

В рамках законопроекта устанавливаются основные принципы деятельности рейтингового агентства, требования к корпоративному управлению, организации деятельности, управлению конфликтами интересов, раскрытию информации.

"Казахстанское рейтинговое агентство необходимо для обеспечения рынка качественными, объективными и доступными рейтинговыми услугами. Появление такого агентства позволит расширить финансирование реального сектора экономики через рынок облигаций, снизит риски финансовой стабильности, а также позволит создать собственный центр компетенций в области независимой оценки кредитных рисков", – отметила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Ожидается, что участниками рейтингового агентства станут казахстанские финансовые организации, инфраструктурные организации финансового рынка, институты развития. Ведутся переговоры об участии зарубежных рейтинговых агентств в качестве стратегического партнёра.

Законопроект планируют внести в парламент до конца 2024 года.

Пока же рынок рейтинговых услуг в РК представлен международными рейтинговыми агентствами S&P, Moody's и Fitch. Дополнительно постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняты процедуры признания иностранных рейтинговых агентств на основании квалификационных критериев. В соответствии с данной процедурой признаны крупнейшие российские кредитные рейтинговые агентства АКРА и Эксперт РА. На пространстве ЕАЭС сегодня работают пять кредитных рейтинговых агентств – четыре российских, одно – белорусское.