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  • Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Токаева на пост президента Казахстана на выборах
akorda.kz Сегодня, 10:59
382
Фото: akorda.kz

Национальная волонтёрская сеть предложила выдвинуть Токаева на пост президента Казахстана на выборах

На общем собрании объединения Национальная волонтёрская сеть выступила с инициативой выдвижения от лица волонтёрских организаций кандидатом в Президенты действующего Главу государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт Baigenews.kz.

Её члены отметили значимый вклад в развитие в волонтёрское движение президентом страны.

"Президентом была поддержана наша инициатива об объявлении 2020 года Годом волонтёра. Это решение сыграло важную роль, ведь именно волонтеры, наравне с медиками и другими службами, оказались на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Это способствовало развитию грантов для волонтерских проектов, учреждению и вручению пяти тысячам казахстанцев государственной награды — медали "Халық Алғысы" за проявленную активность в сложный период пандемии", — сказала председатель Национальной волонтёрской сети Вера Ким. 

Она отдельно выделила поддержку Касым-Жомарта Токаева единого проекта республиканского фронт-офиса волонтёров "Birgemiz" при Национальной волонтёрской сети, что позволило организовать сеть по всему Казахстану и оказывать информационную и ресурсную помощь людям через волонтёрские группы. 

"Мы убеждены, что мандат доверия к Президенту Казахстана даст возможность осуществить все намеченные масштабные реформы и государственные программы в интересах народа и во имя процветания нашей страны. Наш президент поддерживает волонтёрское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента!", — было сказано в обращении. 

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#выборы #волонтер #кандидат
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 10:59
382
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