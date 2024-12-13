Ключевым направлением в рамках реформы водного сектора является внедрение цифровых технологий для учета, управления и прогнозирования водных ресурсов.

В 2025 году запланирован запуск Национальной информационной системы водных ресурсов, которая обеспечит мониторинг состояния водоемов в реальном времени, а также прогнозирование паводков и засух.

Во исполнение поручения Главы государства от 1 апреля 2024 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с министерствами экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, по чрезвычайным ситуациям разрабатывается информационная система прогнозирования и моделирования паводков "Tasqyn", которая позволит моделировать возможные чрезвычайные ситуации, составлять соответствующие прогнозы для принятия стратегических решений.

Кроме того, по поручению Главы Государства проводится работа по оцифровке 3, 5 тыс. км оросительных сетей страны.

В частности, в Кызылординской области реализуется проект реконструкции водозаборных станций с установкой автоматизированной системы учета воды на пяти каналах: Новошиелинский, О-2, Келинтобе, Айтек и Сунаката.

В области Жетісу, Туркестанской и Жамбылской – с 2024 по 2026 год будут автоматизированы 16 оросительных каналов.

Также ведется разработка проектно-сметной документации для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов в Кызылординской области. Сроки реализации этих проектов с 2026 по 2027 год, за счет средств Исламского банка развития. В результате их реализации планируется снизить расход воды на орошение на 0,5 км3 год. Автоматизация каналов позволит обеспечить качественный и точный учет воды. Неотъемлемой частью будет их мониторинг на базе ситуационного центра, организованного в Информационно-аналитическом центре водных ресурсов.

В июле 2024 года постановлением Правительства Казахстана РГУ "РМЦ "Казагромелиоводхоз" реорганизовано в НАО "Информационно-аналитический центр водных ресурсов" со стопроцентным участием государства. Деятельность Центра будет сфокусирована на следующие направления:

совершенствование систем предоставления отчетности водопользователями;

сбор и обработка всех данных в сфере водного хозяйства;

краткосрочное и долгосрочное прогнозирование и моделирование паводков;

сообщение о рисках нехватки воды;

регулярное предоставление обработанных данных в уполномоченный орган для принятия управленческих решений и другие.

Цифровизация водного сектора способствует оперативному реагированию на экстренные ситуации и повышает прозрачность управления, создавая условия для устойчивого использования водных запасов.

Борьба с "черным рынком" воды

Министерство начало борьбу с нарушениями в управлении водными ресурсами. Департаментом внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации проведен аудит филиалов "Казводхоза".

В проект Водного кодекса вводится новый вид государственного контроля в области охраны и использования водного фонда – расследование. Эта мера призвана усилить защиту водного фонда и повысить ответственность за нарушения.

В 1,5 раза увеличилось число сотрудников бассейновых инспекций. Если ранее их число составляло 98 человек, то теперь общий штат бассейновых инспекций Казахстана составляет 242 человека. Это позволило открыть отделы бассейновых инспекций в каждом областном центре республики.

Кроме того, Казахстан продолжает активно развивать водную дипломатию. В этом году страна начала трехлетнее председательство в Международном Фонде спасения Арала и провела важные переговоры с соседями по вопросам водоснабжения. С начала года было проведено около 35 заседаний по трансграничным рекам с Китаем, Россией и странами Центральной Азии.

Достигнуты договоренности с Кыргызстаном и Узбекистаном о подаче воды в Казахстан через трансграничные реки Шу, Талас и Сырдария. Ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 рекам, включая Ертис и Или.

Значимым шагом стало участие Казахстана в Конвенции ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков, что способствует справедливому распределению трансграничных водных ресурсов.