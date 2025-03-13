Национальная гвардия Казахстана приступила к масштабной очистке и вывозу снежных масс в зонах повышенного риска, готовясь к возможным паводкам, которые могут стать угрозой в марте и апреле, передаёт BaigeNews.kz. Согласно прогнозам, тёплая погода и обильные осадки в ближайшие месяцы могут привести к увеличению уровня воды в реках и водоемах, а значит, есть реальный риск подтоплений в нескольких областях страны.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, под особым контролем находятся Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области, а также регионы Улытау и Абай. В ответ на это, по указанию Премьер-министра РК Олжаса Бектенова, в стране стартовали превентивные меры для минимизации последствий паводков.

Военнослужащие Национальной гвардии активно вовлечены в уборку снежных масс и берегоукрепительные работы. Например, в селе Талапкер Целиноградского района военные из воинской части 5573 уже подготовили более 1300 мешков с инертными материалами для укрепления берегов. В этом процессе также участвуют курсанты Академии Национальной гвардии, которые ежедневно направляют по 60 человек в населенные пункты Тепличное, Прибрежное и Бесколь, обеспечивая подготовку и размещение тысяч мешков с материалами для укрепления. В Уральске около 100 бойцов работают на очистке водоотводных каналов, гарантируя беспрепятственный сток талых вод.

Масштабные работы по вывозу снега, очистке каналов и подготовке водопропускных путей продолжаются. Спецтехника задействована на полную мощность, чтобы защитить населенные пункты и снизить риски затоплений.

Профилактические меры нацелены на то, чтобы минимизировать последствия весеннего паводка и обеспечить безопасность населения в этот критический период.