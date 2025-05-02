В Астане прошла торжественная патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Ключевым моментом стал впечатляющий перформанс на плацу: 80 военнослужащих выстроились в символическую фигуру — цифру "80", отражающую годы, прошедшие со Дня Победы.

Рота почётного караула продемонстрировала филигранное владение строевыми приёмами. Сначала бойцы образовали пятиконечную звезду — символ мужества, подвига и бессмертия, а затем плавно перестроились в юбилейную цифру.

Живое исполнение песни "День Победы" оркестром и мужским хором Национальной гвардии усилило эмоциональное звучание акции, наполнив атмосферу глубокой торжественностью и патриотизмом.

"Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Служить Родине — это честь и продолжение великой традиции", — подчеркнули участники.

Мероприятие стало не только ярким зрелищем, но и напоминанием о преемственности поколений, важности сохранения исторической памяти и воинского долга.

Национальная гвардия продолжает активно участвовать в патриотическом воспитании молодёжи, храня традиции и подвиги героев минувшей войны.