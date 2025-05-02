Национальная гвардия в Астане отметила 80-летие Победы уникальным шоу
Национальная гвардия МВД РК отметила 80-летие Великой Победы масштабной патриотической акцией.
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В Астане прошла торжественная патриотическая акция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили военнослужащие Национальной гвардии МВД Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Ключевым моментом стал впечатляющий перформанс на плацу: 80 военнослужащих выстроились в символическую фигуру — цифру "80", отражающую годы, прошедшие со Дня Победы.
Рота почётного караула продемонстрировала филигранное владение строевыми приёмами. Сначала бойцы образовали пятиконечную звезду — символ мужества, подвига и бессмертия, а затем плавно перестроились в юбилейную цифру.
Живое исполнение песни "День Победы" оркестром и мужским хором Национальной гвардии усилило эмоциональное звучание акции, наполнив атмосферу глубокой торжественностью и патриотизмом.
"Мы отдаём дань уважения подвигу наших дедов и прадедов. Их героизм навсегда останется в сердцах казахстанцев. Служить Родине — это честь и продолжение великой традиции", — подчеркнули участники.
Мероприятие стало не только ярким зрелищем, но и напоминанием о преемственности поколений, важности сохранения исторической памяти и воинского долга.
Национальная гвардия продолжает активно участвовать в патриотическом воспитании молодёжи, храня традиции и подвиги героев минувшей войны.
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