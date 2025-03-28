Национальная гвардия МВД РК продолжает активную подготовку к Параду Победы, который состоится 7 мая 2025 года в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В параде примут участие 17 единиц современной бронетехники Национальной гвардии, включая "Барыс" 6×6, "Алан-2" отечественного производства, а также "Cobra II". Кроме того, будет представлен "Урал ВВ" – машина для перевозки личного состава вместимостью до 17 человек, предназначенная для работы в зонах повышенной опасности.

"Бронированные колесные машины предназначены для перевозки личного состава и грузов с обеспечением требуемого уровня противопульной защиты, а также для выполнения служебно-боевых задач", - отметил начальник бронетанковой службы Арсен Шаймарданов.

Для обеспечения бесперебойной работы техники на параде задействованы экипажи боевых машин, водители, технические специалисты и группы медицинского обеспечения.

Стоит отметить, что помимо механизированной колонны, в составе Национальной гвардии в параде примут участие более 400 гвардейцев. Из них две коробки: военнослужащие патрульно-постовой службы и бойцы подразделения специального назначения "Бүркіт". А также 30 военнослужащих в составе сводного оркестра силовых структур Казахстана музыкально сопроводят Парад.

В этом году на Параде Победы задействовано 4,5 тысячи военнослужащих Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. Впервые будет организовано пронесение боевых знамен частей, сформированных на территории Казахстана, а также прохождение колонн в форме военных лет.