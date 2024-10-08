Национальная электрическая сеть Казахстана готова к работе в осенне-зимний период

Комитет атомного и энергетического надзора и контроля досрочно выдал АО "KEGOC" паспорт готовности объектов Национальной электрической сети (НЭС) к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В ходе ремонтной кампании, которая началась в апреле текущего года, проведен плановый ремонт более 500 объектов – это воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций.