Национальная электрическая сеть Казахстана готова к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 04:42
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Сегодня, 04:42Сегодня, 04:42
98Фото: KEGOC
Комитет атомного и энергетического надзора и контроля досрочно выдал АО "KEGOC" паспорт готовности объектов Национальной электрической сети (НЭС) к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
В ходе ремонтной кампании, которая началась в апреле текущего года, проведен плановый ремонт более 500 объектов – это воздушные линии электропередачи и оборудование подстанций.
"Пополнен аварийный запас материалов, запчастей, конструкций, создан достаточный резерв трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов, необходимых для обеспечения надежного функционирования НЭС в зимний период", - уточнили в пресс-службе компании.
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