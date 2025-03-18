Военнослужащие Национальной гвардии продолжают активные противопаводковые мероприятия в Костанайской области, обеспечивая надежную защиту населения от весенних подтоплений, передаёт BaigeNews.kz. Как сообщает Polisia.kz, 15 марта в рамках масштабной работы по предотвращению паводков из воинской части 6697 в Аркалык было направлено 100 военнослужащих и 9 единиц техники. Вместе они провели масштабные работы по очистке снега на более чем 40 частных территориях в районах Акбидай и Новое, используя для этого специальные машины.

Кроме того, в селе Коянды, расположенном неподалеку от Астаны, 30 военнослужащих из части 6636 занялись очисткой каналов и подготовкой мешков для защиты от затоплений. Важно отметить, что по завершении работ для военнослужащих был подготовлен горячий обед, а местные жители выразили благодарность Национальной гвардии за оперативную помощь.

Национальная гвардия продолжает не только проводить профилактические мероприятия, но и активно поддерживает местное население, обеспечивая безопасность в условиях весеннего паводка.