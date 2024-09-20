Нацгвардия о Ербаяне Мухтаре: Рано говорить о том, что его кто-то ударил

Замглавнокомандующего Нацгвардии Кайрат Умбетов призвал не делать выводов о причинах тяжёлых травм срочника Ербаяна Мухтара, который полгода провёл в коме, передаёт BaigeNews.kz.

Умбетов подчеркнул, что необходимо дождаться результатов следствия.

"Говорить о том, что его кто-то бил, ни вы, ни кто-то из нас не имеет права. Солдат в 2:15 проснулся, пришёл в туалет, там есть свидетели, которые видели, как он упал. Идёт следствие, которое проводится военно-следственными органами МВД. Сегодня рано говорить о том, что кто-то Ербаяна Мухтара ударил. Если будут эти факты подтверждены, тогда мы можем об этом говорить, Солдат выздоравливает, приходит в сознание", - сказал Кайрат Умбетов.

22-летний Ербаян Мухтар, служивший в одной из воинских частей Нацгвардии МВД РК в Алматинской области, в декабре 2023 года получил черепно-мозговую травму и впал в кому. В воинской части объяснили случившееся падением парня в туалете, где он ударился головой об унитаз.

Родные Ербаяна рассказали BaigeNews.kz о причинах произошедшего, а также поделились планами на будущее.