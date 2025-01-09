Военная служба — это не просто профессия. Для многих она становится образом жизни, в том числе для целых семей, которые на протяжении нескольких поколений посвятили себя защите Родины. Семья Батбаковых из Петропавловска является ярким примером такой династии. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с ними и узнала, как им удается соблюдать строгие принципы дисциплины, трудолюбия и преданности делу.

Бауржан Батбаков: Путь военного и наставника

Полковник Бауржан Батбаков родился в селе Благовещенка Жамбылского района Северо-Казахстанской области. Его родители — простые рабочие, отец был трактористом, а мать — ветеринаром.

В семье не было военных, однако Бауржан с раннего детства мечтал служить в армии. Он рассказывал, как с увлечением следил за военными и был очарован их жизнью.

"Я родился в простой рабочей семье, но всегда чувствовал, что моя судьба — быть военным. У меня было очень сильное желание служить в армии, и это желание вело меня через все жизненные этапы", – вспоминает полковник Батбаков.

В 1995 году, когда Бауржан Батбаков решил посвятить себя службе в войсках, он еще не знал всего о специфике внутренних войск, но был уверен, что это его путь. В 1999 году он поступил в Высшее пограничное командное училище в Алматы, а после окончания начал службу в внутренних войсках.

"С тех пор, как я стал служить в этих войсках, я понял, что моя жизнь теперь связана с армией. Сначала я был лейтенантом, командиром взвода, но с течением времени моя карьера развивалась, и я занимал новые должности", – поделился он.

Фото: из личного архива Бауржана Батбакова

В 2014 году, когда Президент Казахстана подписал указ о преобразовании внутренних войск в Национальную гвардию, Бауржан Батбаков стал частью новой структуры. С каждым годом его служба становилась всё более ответственной: он работал на различных должностях, был заместителем командира части, заместителем командира полка.

"Я горжусь тем, что моя служба прошла через важные этапы развития Национальной гвардии. Преобразования, которые произошли, изменили не только структуру войск, но и подходы к подготовке офицеров", – говорит он.

На текущий момент Бауржан Батбаков является начальником учебно-методического центра Академии Национальной гвардии. Его задача — обучение будущих офицеров, воспитание молодежи.

В Академии обучается более 600 курсантов, и полковник Батбаков в ответе за соблюдение всех образовательных стандартов.

"Я горжусь тем, что могу передавать свои знания и опыт тем, кто будет служить в нашей гвардии. Важно понимать, что мы не только учим технике и стратегии, но и формируем человеческие качества — дисциплину, ответственность и преданность своему делу", – пояснил полковник.

Бауржан также гордится наградами, которые получил за безупречную службу.

"Мне вручили медали за безупречную службу первой, второй и третьей степени, юбилейные медали, нагрудные знаки. Но главная награда для меня — это признание моих коллег и воспитанников", – рассказал он.

Айжан Жакупова: Служение с любовью и преданностью

Супруга Бауржана Батбакова, Айжан Жакупова, также посвятила свою жизнь службе в армии. Она с самого детства мечтала стать военнослужащей. По её словам, решение стать частью армии открыли для нее новые горизонты.

"Я всегда была склонна к дисциплине и порядку. Уже в школьные годы я мечтала носить военную форму и служить своей стране", – заявила Жакупова.

В 2000 году Айжан окончила Северо-Казахстанский государственный университет, а через год поступила в Петропавловское высшее военное училище в качестве преподавателя казахского языка. Но её судьба сильно изменилась, когда она познакомилась с Бауржаном, а через год после замужества переехала в Костанай.

"Моя жизнь всегда была связана с армией. Когда мы с мужем переехали в Костанай, командир части предложил мне работать на контрактной основе. Я стала преподавателем казахского языка для сотрудников, а затем заняла должность начальника библиотеки. С тех пор я была уже военнослужащей", – рассказывает Айжан.

Фото: из личного архива Бауржана Батбакова

Быть военнослужащей и матерью маленьких детей было непросто. Айжан вспоминает, как ей приходилось выезжать по тревоге и спецмероприятия.

"В тот момент на службу поступила тревога, и мне пришлось взять сына и спешить на работу. Это были непростые моменты, но я всегда старалась оставлять все трудности на работе, а дома быть заботливой матерью", – делится она.

Айжан гордится тем, что её семья служит, и считает, что работа военнослужащих — это не просто карьера, а призвание.

"Семейные ценности, такие как трудолюбие, дисциплина и любовь к Родине, я передаю нашим детям. Мы с мужем воспитываем их в строгости, но также даём им свободу выбирать свой путь", – говорит она.

Дети семьи Батбаковых: Преемственность и ценности

Дети Батбаковых — это гордость семьи и продолжение военной традиции. Старший сын, Тимур Агыбаев, служит в Службе государственной охраны в Астане. По его словам, жизнь в семье военных не была чем-то особенным.

"Я воспитывался как обычный ребенок. Мои родители всегда уделяли мне внимание, но одновременно следили за тем, чтобы я был дисциплинированным. Я горжусь тем, что продолжаю традиции нашей семьи и служу своей стране", – рассказывает Тимур.

Фото: из личного архива Бауржана Батбакова

Одним из самых теплых воспоминаний из детства Тимур считает частые переезды, которые были связаны с армейской службой его родителей.

"Каждый переезд — это новые люди, новые школы, новые друзья. Иногда было грустно прощаться с людьми, но в то же время я всегда знал, что у меня будет множество новых знакомых", – вспоминает он.

Тимур также рассказывает, что с детства был приучен к физической активности.

"Мы всегда вместе с отцом рано просыпались и занимались физической подготовкой. Мы вместе с ним делали отжимания, и это стало частью моей жизни. Сейчас я уже занимаюсь самостоятельно, но всегда помню советы отца", – говорит он.

Особое место в его воспоминаниях занимает тот факт, что его отец был офицером в военном училище и никогда не использовал свое положение, чтобы помочь сыну пройти обучение.

"Мой отец всегда был честным и справедливым в работе. Я учился в военном училище, в котором работал мой отец. Хотя многие из моего окружения говорили, что я поступил в училище с помощью отца, это не так. Он тренировал меня с детства, и это сыграло ключевую роль. Мы с ним просто пожинали плоды труда. На работе он относился ко мне как к любому другому курсанту в училище. На службе он был офицером, а я — курсант. Дома он был отцом, а я — сыном", – вспоминает Тимур.

Младшая дочь семьи, Саида, также не осталась в стороне от военных традиций. Она активно участвует в жизни школы, занимается спортом, состоит в школьном управлении и является членом волонтерского клуба.

"Я горжусь тем, что мои родители — военные. Их работа всегда была для меня интересной, а сама профессия вызывает чувство гордости. Мои родители всегда учили меня быть дисциплинированной и работать на благо общества. Это главные ценности, которые я переняла от них", – поделилась Саида.

Фото: из личного архива Бауржана Батбакова

Семья Батбаковых — это пример преданности делу и служению Родине. Каждый её член через свою службу и воспитание продолжает не только традиции, но и передает жизненные ценности, такие как дисциплина, трудолюбие, и ответственность.

В этом доме всегда царит строгий порядок, но также есть место для любви, заботы и совместных праздников. Они, несмотря на сложности и трудности, остаются верными своему пути и поддерживают друг друга, как в службе, так и в жизни.