В апреле курс казахстанского тенге ослаб на 1,6%, опустившись до 512,48 тенге за доллар США. Несмотря на этот спад, объем торгов на Казахстанской фондовой бирже показал положительную динамику, увеличившись с 243 до 246 миллионов долларов США в день, а общий объем торгов составил 5,4 миллиарда долларов.

Важной вехой месяца стали продажи валюты из Национального фонда, которые составили 968 миллионов долларов. Эти средства были использованы для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет. Продажи из Национального фонда составили около 18% от общего объема торгов, что эквивалентно примерно 44 миллионам долларов США в день.

На май Национальный Банк Казахстана прогнозирует продажи валюты из фонда в пределах от 950 до 1050 миллионов долларов, в зависимости от заявок Правительства. В рамках операций зеркалирования в апреле было стерилизовано 213 миллиардов тенге, и в мае планируется продажа валюты на аналогичную сумму.

Интересно, что в апреле валютные интервенции Национальным Банком не проводились, что указывает на устойчивую рыночную ситуацию. Тем не менее, объем продажи валютной выручки в рамках обязательной продажи частью субъектов квазигосударственного сектора составил около 308 миллионов долларов США.

Национальный Банк продолжал поддерживать валютную долю пенсионных активов ЕНПФ, покупая валюту на биржевых торгах. В апреле для этих целей было приобретено 250 миллионов долларов, что составило примерно 5% от общего объема торгов. В мае этот показатель не превысит 250 миллионов долларов.

Национальный Банк также продолжает придерживаться принципа рыночного нейтралитета и транспарентности в своих операциях. Прогнозируется, что в краткосрочной перспективе курс тенге будет зависеть от различных факторов, таких как налоговые выплаты, глобальная экономическая ситуация и изменения на мировых рынках.