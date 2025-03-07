Более 8 млн долларов США перевел ЕНПФ совершеннолетним участникам программы "Национальный фонд - детям", передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает фонд, по состоянию на 1 марта 2025 года c 1 февраля 2024 года исполнено 75 329 заявлений на сумму более 8 млн долларов США. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 43 781 заявление на сумму более 4,65 млн долларов США, для оплаты образования – 31 548 заявлений на сумму порядка 3,35 млн. долларов США.

Самыми популярными субцелями использования средств на улучшение жилья стали: пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 42 622 заявления на сумму более 4,53 млн долларов США), внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 362 заявления на сумму более 37,44 тыс. долларов США, приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 325 заявлений на сумму более 32,81 тыс. долларов США.

Самыми популярными субцелями в рамках оплаты образования стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 27 020 заявлений на сумму более 2,88 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 3 421 заявление на сумму более 354,24 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 971 заявление на сумму более 99,78 тыс. долларов США).

Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана раз в год распределяется между детьми, которые родились в 2006 году и позднее.

За 2023 год всем получателям начислено по 100,52 долларов США, за 2024 год – по 129,38 долларов США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США.