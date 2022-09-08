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ortcom.kz Сегодня, 17:21
35
Фото: ortcom.kz

Нацфонд детям: родители не смогут распоряжаться средствами ребёнка

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в Службе центральных коммуникаций ответил на вопрос о том, смогут ли родители распоряжаться средствами детей с накопительных счетов, которые планируют пополнять из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Данные средства, поступления из Нацфонда, будут собственностью ребёнка. При достижении совершеннолетия молодой человек или девушка смогут воспользоваться ими и направить их на образование или на покупку недвижимости. Поэтому о родителях здесь речь не идёт", - сообщил министр. 

По его словам, детям, которые являются гражданами Казахстана, накопительные счета откроют автоматически. При рождении ребёнка данные о нём будут поступать из министерства юстиции в уполномоченный орган.

"Вопрос обложения налогами обсуждается, но пока не планируется", - добавил глава ведомства.

Напомним, в Послании народу Казахстана 1 сентября президент заявил, что с 2024 года половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно будет поступать на специальные накопительные счета казахстанских детей.

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#СЦК #Нацфонд #Министерство национальной экономики РК
Сегодня, 17:21
35
Данира Искакова Журналист

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