"Нацфонд - детям": названы регионы с самым большим охватом детей

ЕНПФ опубликовал статистику по количеству детей и начисленным им суммам в рамках программы "Нацфонд - детям" в разрезе областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"695,5 млн долларов США начислено 6 919 131 ребенку (детям, рожденным с 01.01.2006 г. по 31.12.2023 г. включительно). Из них более 30,6 млн долларов США начислено на целевые накопительные счета 304 815 участников программы, которым в 2024 году исполняется 18 лет (дети, рожденные с 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г. включительно)", - говорится в сообщении.

По данным фонда, самое большое кол-во детей - участников целевых требований проживает в Туркестанской области (922 841 ребенку начислено 92 763 977,32 США).

Из них 41 968 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 4 218 623,36 долларов США.

На втором месте по кол-ву детей - г. Алматы (666 443 детям начислено 66 990 850,36 долларов США), из них 26 621 получателю целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 675 942,92 долларов США.

На третьем месте - Алматинская область (608 711 детям начислено 61 187 629,72 долларов США). Из них 26 802 получателям целевых накоплений, достигающим в текущем году 18 лет, на целевые накопительные счета начислено 2 694 137,04 долларов США.

Ранее сообщалось, по программе "Национальный фонд — детям" на счета несовершеннолетних граждан Казахстана в ЕНПФ начали поступать первые накопления.