Нацфонд - детям: Казахстанцы использовали на покупку жилья и оплату обучения 2,2 млн долларов

В ЕНПФ сообщили о результатах использования целевых накоплений в рамках программы "Нацфонд - детям" за 8 месяцев. За деньгами обратились 21 933 заявителя. На их банковские счета переведено порядка 2,2 миллиона долларов, передаёт BaigeNews.kz.

Для улучшения жилищных условий исполнено 12 487 заявлений на сумму около 1,3 миллиона долларов, для оплаты образования – 9 446 заявлений на сумму около 947,6 тысячи долларов.

Самая популярная субцель использования средств на улучшение жилья - пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для

дальнейшего накопления (исполнено 12 048 заявлений на сумму более 1,2 миллиона долларов); в рамках оплаты образования - оплата услуг организаций, расположенных на территории Казахстана, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объёме единовременно (за весь срок обучения). Исполнено 7 561 заявление на сумму более 758,4 тысячи долларов.

Напомним, согласно программе "Нацфонд - детям" 50 процентов инвестиционного дохода Национального фонда РК раз в год распределяется между

детьми-гражданами республики, которые родились в 2006 году и позднее.