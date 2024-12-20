В феврале 2024 года всем детям были начислены первые выплаты по программе "Национальный фонд - детям". Всего на счета маленьких казахстанцев в этом году было начислено 695,5 млн долларов. В 2025 году планируется начисление 890 млн долларов. Также впервые совершеннолетние участники этой программы смогли воспользоваться своими накоплениями. Более 41 тысячи 18-летних граждан нашей страны уже направили полученные средства из Нацфонда на оплату образования и улучшение жилищных условий. Подробнее о реализации программы в материале BaigeNews.kz.

Нурболат Мухтар из Шымкента, студент первого курса Университета Мирас, решил использовать свои накопления для оплаты обучения. Его родители тратят 255 тысяч тенге в год на его образование, и он направил 100 долларов на эту цель.

Нурболат отметил, что процесс подачи заявки прошел без особых трудностей: её рассмотрели в течение пяти рабочих дней, а затем он предоставил необходимые документы для согласования.

"Спустя какое-то время на мой счет в университет поступили 100 долларов. Оплата пойдет на следующий год, потому что за этот год мы уже оплатили. Это не плохая помощь для моих родителей. 100 долларов – это всё-таки значительная сумма", - поделился он.

Айдана Сакенова из Алматы с нетерпением ждала своего дня рождения. Как только ей исполнилось 18 лет, она первым делом пошла в Отбасы банк, открыла там образовательный накопительный вклад "AQYL". Затем перевела туда свои деньги из Нацфонда.

"Я учусь в колледже. До окончания еще два года. Потом планирую поступать в университет. Пусть мои деньги копятся на этом депозите. Ежегодно будет начисляться премия государства. Плюс родители будут копить. Это хорошая возможность для студентов", - сказала Айдана Сакенова.

В то же время Нурдаурен Канаткали из Уральска еще не использовал свои накопления, но планирует направить их на оплату второго семестра обучения в педагогическом университете имени М. Отемисулы.

Он считает программу "Нацфонд – детям" важной и нужной, подчеркивая, что даже небольшая помощь может оказать значительное влияние на финансовое бремя семей.

Жансая Хитарова, студентка последнего курса колледжа, также планирует использовать средства из Нацфонда для улучшения своих жилищных условий. Она намерена добавить накопления на покупку однокомнатной квартиры в Алматы, что является важным шагом к независимости.

Поддержка жилищных условий

В АО "ЕНПФ" отмечают, что самый популярный способ использования средств из Нацфонда – это улучшение жилищных условий. Из 41 799 заявок более 22 600 были направлены именно на это.

При этом 21 979 участников захотели направить свои 100 долларов на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления.

215 человек внесли эту сумму на приобретение жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам.

В качестве первоначального взноса на приобретение жилища потратили свои накопления 176 заявителей.

Образование как инвестиция в будущее

Еще одной ключевой областью, где Нацфонд оказывает поддержку, является образование. Более 19 000 заявок были поданы для получения средств, направленных на оплату образовательных услуг.

15 885 юных казахстанцев оплатили образовательные услуги организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан.

Фонд также позволяет финансировать обучение за границей. Так, 702 участника программы направили свои накопления на оплату обучения в зарубежном вузе.

2 477 человек пополнили свои образовательные депозиты.

Как подать заявку?

В Отбасы банке отметили, что участники программы "Нацфонд - детям" в режиме онлайн направляют свои накопления только на две цели: улучшение жилищных условий или оплату образования.

Улучшение жилищных условий подразумевает:

- выкуп жилища с возможностью использования собственных средств;

- полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа;

- внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе проведение ремонта;

- пополнение депозита в Отбасы банке;

Оплата образования подразумевает:

- пополнение образовательного депозита "AQYL";

- оплата за обучение в Казахстане;

- оплата за обучение в других странах;

-оплата кредита за обучение.

Чтобы воспользоваться средствами, нужно зарегистрироваться с помощью ЭЦП на платформе enpf-otbasy.kz. Затем там нужно выбрать вкладку "Нацфонд – детям". Далее необходимо подписать документы с помощью ЭЦП: согласие на сбор и обработку персональных данных для ЕНПФ и для Отбасы банка, обязательство, заявление о присоединении к стандартным условиям договора. Необходимо в выпадающем списке выбрать подходящую цель. После выбора цели необходимо указать сумму в долларах США.

Затем нужно нажать на кнопку сформировать заявку и подписать с помощью ЭЦП заявление на выплату целевых накоплений.

Далее необходимо открыть текущий счет в иностранной валюте. Для этого необходимо с помощью ЭЦП подписать заявление на открытие счета в иностранной валюте.

Важно учитывать, что через платформу enpf-otbasy.kz счет откроется только в случае, если участник программы "Нацфонд - детям" уже является клиентом Отбасы банка.

Если ранее он не был клиентом, то система его "не увидит". Поэтому ему заранее нужно обратиться в банк для того, чтобы открыть депозит или текущий счет. Для этого нужно прийти в отделение Банка, или связаться с оператором по видео-сервису, зарегистрировать в мобильном приложении банка или обратиться к консультантам.

После этих действий сформированная заявка отправляется в ЕНПФ. Клиенту необходимо следить за статусом заявки в личном кабинете на портале enpf-otbasy.kz.

Когда ЕНПФ согласует заявку, то выплаты поступают на счет в Отбасы банке.

Увидев это, клиент подтверждает ранее выбранную цель или меняет на другую.

Затем нужно будет, при отсутствии, открыть счет в Отбасы банке в национальной валюте. Для этого с помощью ЭЦП подписывается специальное соглашение.

Затем нужно будет конвертировать валюту в тенге. Для этого также подписывается заявление на конвертацию. Она проводится в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов.

После конвертации необходимо приложить подтверждающие документы для выбранной цели и средства будут направлены на выбранную цель. Для этого с помощь ЭЦП подписывается заявление о переводе выплат целевых накоплений.