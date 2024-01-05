"Нацфонд - детям": как зарегистрировать ребёнка в eGov, чтобы получать выплаты

В АО "Национальные информационные технологии" пояснили, получит ли ребёнок выплаты по проекту "Национальный фонд –детям", если его нет на портале eGov, передаёт BaigeNews.kz.

"В редких случаях возможно, что в цифровых документах некоторые дети не отображаются у своих родителей, либо отображаются некорректно. Однако это не влияет на получение ими выплат – это просто означает, что родственная связь между родителем и ребенком не определена в цифровых документах. Каждый ребенок, являющийся гражданином Казахстана получит выплаты из НацФонда, вне зависимости отображения данных на портале Egov", - пояснили в НИТ.

Для удобства казахстанцев теперь функция "Добавить ребенка" доступна в разделе цифровых документов.

"Для того, чтобы добавить ребёнка необходимо обновить мобильное приложение eGov Mobile до последней версии, зайти в раздел "Семья" в цифровых документах и нажмите кнопку "Добавить ребенка". После чего откроется сервис "Актуализации сведений о детях" в котором, необходимо заполнить все поля, прикрепить свидетельство о рождении и подать заявление", - пояснили в компании.

Заявления обрабатывается от 2 до 5 рабочих дней сотрудниками ЗАГС. По завершении обработки вы получите уведомление, а данные о ребенке отобразятся в цифровых документах.