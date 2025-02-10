По состоянию на 1 февраля 2025 года за 12 месяцев реализации программы "Национальный фонд - детям" АО "ЕНПФ" исполнено 62 697 заявлений на сумму порядка 6,30 млн долларов США, передаёт BaigeNews.kz.

В целях улучшения жилищных условий исполнено 36 119 заявлений на сумму более 3,63 млн долларов США, для оплаты образования – 26 578 заявлений на сумму порядка 2,67 млн. долларов США. Напомним, что получатель целевых накоплений вправе использовать всю сумму или ее часть, остаток неиспользованной суммы остается на целевом накопительном счете (ЦНС).

В рамках улучшения жилищных условий казахстанцы чаще всего использовали средства для пополнения вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (исполнено 35 113 заявлений на сумму около 3,53 млн долларов США), внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища – 304 заявления на сумму порядка 30,27 тыс. долларов США, приобретения жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) – 295 заявлений на сумму порядка 29,60 тыс. долларов США.

"В рамках оплаты образования самыми популярными субцелями стали: оплата образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 22 435 заявлений на сумму 2,25 млн долларов США), пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе (исполнено 3 133 заявления на сумму около 314,86 тыс. долларов США), оплата образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения) (исполнено 880 заявлений на сумму 88,47 тыс. долларов США)", - говорится в сообщении ЕНПФ.

Общее количество участников программы "Нацфонд - детям" (по состоянию на конец 31 декабря 2024 года) составило 6 921 035 детей. Из них 324 430 участникам в 2025 году исполняется 18 лет. Всем детям за отчетный год была начислена одинаковая сумма в размере 129 долларов 38 центов США на одного ребенка.

Детям, которым в 2024 году поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые требования/целевые накопления ребенка, который уже 2 года участвует в программе, составили 232 доллара 94 цента.