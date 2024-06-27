Нацфонд - детям, бытовое насилие и госзакупки: сенат подвёл итоги второй сессии

Сенат Парламента Казахстана завершил вторую сессию. Председатель верхней палаты рассказал журналистам об итогах работы депутатов за этот период, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сессия была очень интенсивная. Вы даже сегодня видели, как мы плодотворно работали. Я не буду называть все законы, которые мы приняли. В рамках данной сессии 102 закона было принято. Треть этих законов – 33 закона – были инициированы самими депутатами. Я думаю, раньше такого не было, что значительная часть этих законов депутаты сами подготовили", - сказал спикер.

Маулен Ашимбаев назвал три закона, которые на его взгляд имеют наиболее важное значение для нашего общества и в дальнейшем будут способствовать решению тех или иных вопросов.

"Первый закон – направление половины инвестиционного дохода Национального фонда на счета наших детей. Это действительно очень важный закон, инициированный нашим президентом. Депутаты подготовили соответствующие нормативные нормы. В соответствии с этим законом все наши дети будут получать часть дохода с Национального фонда. Это и есть реализация принципа справедливости в нашей стране", - сказал он.

Второй важный закон, по мнению Ашимбаева, - закон, направленный на борьбу с бытовым насилием в стране. Закон очень широко обсуждался в обществе и имел большой общественный резонанс. Были люди, которые оппонировали этому закону. Несмотря на всё это, депутаты приняли документ, который существенно ужесточил ответственность за бытовое насилие. Теперь это уголовное правонарушение. Также законом ужесточена ответственность за какие-либо преступления против детей.

Маулен Ашимбаев отметил, что в обществе пока не до конца понимают некоторые тезисы этого закона. Депутаты продолжат работу по разъяснению его норм. Но ясно одно – закон направлен не на ущемление чьих-то интересов, он направлен на защиту прав женщин и детей, утверждает он.

"У общества, которое не может позаботиться о своих женщинах и детях, нет будущего", - сказал Ашимбаев. Поэтому этот закон будет работать на то, чтобы мы в этом направлении решали имеющиеся проблемы. Этот закон будет иметь превентивный характер", - сказал спикер.

Третий важный закон, принятый в рамках этой сессии, - закон о государственных закупках.

"Сегодня 80% всех коррупционных правонарушений в нашей стране связаны с процессом государственных закупок. Пока мы не выстроим правильную систему госзакупок, не сделаем ее прозрачной, справедливой, открытой, мы не сможем уменьшить уровень коррупции в стране. Если эта система будет эффективно работать, мы резко увидим уменьшение случаев коррупционных правонарушений в Казахстане. На это работает данный закон", - рассказал Ашимбаев.

В целом, как отметил спикер Сената, депутаты неплохо поработали, все законы были подготовлены на высоком уровне.